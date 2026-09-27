Côn Sơn - Kiếp Bạc khai hội mùa Thu trong không gian Di sản thế giới

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy.

Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các lực lượng vũ trang, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Các đại biểu thắp hương tại Lễ tưởng niệm. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Tưởng niệm Đức Thánh Trần, tiếp nối giá trị lịch sử

Lễ tưởng niệm diễn ra trong không gian Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm”. Tiếng trống hội kết hợp âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn tái hiện những dấu ấn lịch sử gắn với Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và vùng đất Vạn Kiếp.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc Nguyễn Minh Hùng cho biết, cứ mỗi độ thu về, nhân dân cả nước lại hướng về Vạn Kiếp với đạo lý “Tháng Tám giỗ Cha”, tưởng nhớ Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ các giá trị về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan, gắn với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Đây cũng là nơi Trần Hưng Đạo xây dựng căn cứ quân sự Vạn Kiếp, luyện quân, tích trữ lương thảo và cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công trong các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thế kỷ XIII.

Chương trình nghệ thuật năm nay gồm hai phần “Trống hội Vạn Kiếp” và “Hát múa Hào khí ngàn năm”. Theo NSND Đạt Tăng, Tổng đạo diễn chương trình, hình thức thể hiện được xây dựng theo cấu trúc hát, múa kết hợp trống hội, thay cho hình thức sử thi, qua đó kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng.

Mở rộng không gian trải nghiệm di sản

Một điểm nhấn của mùa hội năm nay là việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện được xây dựng trên cơ sở phối hợp, thống nhất giữa các địa phương, hướng tới tạo hình ảnh chung cho toàn bộ quần thể di sản.

Cùng với các nghi lễ truyền thống như cáo yết, khai ấn, cầu an, hội hoa đăng, rước, tế và giỗ Đức Thánh Trần, phần hội được mở rộng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Tại Côn Sơn, các chương trình nghệ thuật dân gian, múa rối nước và hoạt động văn hóa diễn ra từ ngày 26.9 đến 3.10, tạo thêm không gian để người dân và du khách tìm hiểu di sản.

Nhiều nghi lễ được thực hiện tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Sau khi quần thể được UNESCO ghi danh Di sản thế giới, Côn Sơn - Kiếp Bạc được đặt trong mối liên hệ rộng hơn với các thành phần di sản tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Sự kết nối giữa các địa phương, đơn vị quản lý di tích, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng được triển khai theo hướng hình thành các tuyến trải nghiệm liên kết.

Theo ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản cần song hành với tạo điều kiện để công chúng tiếp cận thuận tiện hơn.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, làng nghề, ẩm thực và du lịch được mở rộng nhưng vẫn lấy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích làm nền tảng.

Ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, thuộc địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh, được công nhận là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam và là Di sản thế giới liên tỉnh thứ hai của Việt Nam.