Cồn Sơn đông khách, nhưng hạ tầng vẫn còn nhiều khoảng trống

Đoàn công tác tham quan, khảo sát tại bè cá Bảy Bon. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đoàn khảo sát và tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh tại Bè cá Bảy Bon, Nhà vườn Bé Bảy và làm việc với các hộ dân trong hợp tác xã. Tại đây, các hộ dân đề xuất các cấp, ngành chuyên môn sớm đầu tư nước sạch và nơi xử lý rác, một số vấn đề liên quan đến bến bãi... được đề xuất sớm tháo gỡ để tạo điều kiện cho du lịch Cồn Sơn phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đại diện Hợp tác xã, ông Lý Văn Bon cho biết: Du khách đến Cồn Sơn được tham quan các mô hình đặc trưng gắn với đời sống nông nghiệp và sinh hoạt sông nước như bè cá, vườn cây ăn trái, các hoạt động trình diễn gắn với lao động nông thôn. Lượng khách đến Cồn Sơn ngày càng đông. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng còn hạn chế cần được quan tâm nhiều hơn, hợp tác xã cũng đề xuất đầu tư bến thủy để du khách và người dân lên xuống được thuận tiện.

Thành viên hợp tác xã thông tin về tình hình hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu: Liên quan đến việc 1 số đoạn có nguy cơ sạt lở cao, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phương án đầu tư, gia cố. Các kiến nghị về điện, nước sạch và rác thải, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phương án. Riêng đề xuất của bà con về bến Thủy, đề nghị Ủy ban nhân dân Bình Thủy rà soát, xem xét bổ sung vào quy hoạch.

Cồn Sơn là một cồn đất nhỏ nằm giữa dòng sông Hậu, thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng sông nước Tây Nam Bộ, nơi đời sống người dân gắn bó lâu đời với nông nghiệp, vườn cây ăn trái, sông rạch và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc miệt vườn. Từ năm 2015, người dân Cồn Sơn bắt đầu mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm đời sống nông nghiệp, sinh hoạt thường ngày và các giá trị văn hóa bản địa. Mô hình du lịch cộng đồng phát triển dần dựa trên sự chân chất, mộc mạc, hiếu khách của người dân và tạo được sự khác biệt. Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn được thành lập vào đầu năm 2022, trên cơ sở sự đồng thuận cao của người dân địa phương, với sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền các cấp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ dẫn đầu đoàn khảo sát. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn đã từng bước đi vào chiều sâu, không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng khách, mà chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức, trải nghiệm và sự hài lòng của du khách. Hợp tác xã hiện tạo việc làm trực tiếp cho gần 250 lao động, trong đó có gần 20 hộ thành viên tham gia trực tiếp phục vụ du lịch.