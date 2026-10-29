Con số khó tin của tựa game đắt đỏ nhất lịch sử

Nhiều người chơi có thể sẽ phải xoá bớt game để tải GTA VI. Ảnh: MP1st.

Một thông tin rò rỉ mới cho thấy Grand Theft Auto VI (GTA VI) - một trong những tựa game được mong đợi nhất năm 2026, có thể cần tới 210 GB dung lượng tải xuống. Thông tin này thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về yêu cầu lưu trữ của trò chơi.

Theo Insider Gaming, con số trên xuất phát từ PlayStation Game Size, tài khoản chuyên theo dõi dữ liệu trò chơi trên hệ thống PlayStation. Trang tin này cho biết đã xác minh độc lập thông tin, song Rockstar Games chưa chính thức công bố dung lượng của GTA VI.

Nếu con số 210 GB chính xác, trò chơi sẽ chiếm một phần đáng kể dung lượng lưu trữ trên máy PS5. Do một phần bộ nhớ SSD được dành cho hệ điều hành và dữ liệu hệ thống, không gian thực tế dành cho game sẽ thấp hơn dung lượng ổ đĩa. Người chơi cài đặt nhiều trò chơi dung lượng lớn có thể phải xóa bớt game hoặc cân nhắc sử dụng ổ lưu trữ mở rộng.

Thông tin về dung lượng yêu cầu và giá bán của GTA VI được leaker PlayStation Game Size chia sẻ trên mạng xã hội X.

Trên diễn đàn Reddit, thông tin rò rỉ nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Một bộ phận game thủ cho rằng mức 210 GB không quá bất ngờ đối với một trò chơi thế giới mở có quy mô lớn như GTA VI. Thậm chí, một số người từng dự đoán dung lượng trò chơi có thể lên tới 300-400 GB.

Trong khi đó, những người khác bày tỏ lo ngại về khả năng lưu trữ trên máy chơi game. Một số ý kiến đề cập việc nâng cấp bộ nhớ hoặc giải phóng dung lượng ổ cứng trước ngày phát hành. Những phản hồi này cho thấy dung lượng trò chơi có thể trở thành vấn đề đáng cân nhắc, đặc biệt với người dùng các mẫu máy có bộ nhớ hạn chế.

Tuy nhiên, dung lượng tải xuống không nhất thiết tương đương với không gian trò chơi chiếm dụng sau khi cài đặt. Quá trình cài đặt có thể cần thêm bộ nhớ tạm thời, trong khi các bản cập nhật sau ngày phát hành cũng có thể làm thay đổi yêu cầu lưu trữ.

Để so sánh, Red Dead Redemption 2, một tựa game khác của Rockstar Games, có dung lượng khoảng 150 GB trên một số nền tảng. Trong khi đó, GTA V cũng tăng đáng kể dung lượng qua nhiều năm cập nhật.

Hiện chưa có đủ cơ sở để khẳng định GTA VI sẽ chiếm chính xác 210 GB trên mọi nền tảng. Nếu thông tin rò rỉ được xác nhận, người chơi có thể cần chuẩn bị thêm dung lượng lưu trữ trước khi tải game.