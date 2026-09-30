Con số gây sốc 'chưa từng thấy' tại sân bay Thái Lan

Nhân viên sân bay sắp xếp hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi sau khi mưa lớn và ngập lụt làm gián đoạn hoạt động mặt đất của hãng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho rằng cách hãng hàng không quốc gia Thai Airways xử lý hành lý và tình trạng chậm chuyến do ngập lụt đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh Thái Lan. Ông nhận định sự cố nghiêm trọng đã làm suy giảm niềm tin vào ngành du lịch nước này, Bangkok Post đưa tin.

Theo ông Surasak, dù ngập lụt khiến một số nhân viên không thể đi làm như bình thường, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gián đoạn là hãng thiếu sự chuẩn bị về vận hành và công tác quản lý. Chính Bộ trưởng cũng trực tiếp gặp phải những vấn đề này khi trở về Thái Lan từ Nhật Bản trên một chuyến bay của Thai Airways.

Mưa lớn và ngập lụt tại Bangkok trong 2 ngày (25-26/9) khiến khoảng 5.600 kiện hành lý và 330 chuyến bay của Thai Airways bị ảnh hưởng. Hàng trăm nhân viên mắc kẹt tại nhà, không thể đến làm việc tại 2 sân bay quốc tế lớn của Thái Lan là Suvarnabhumi và Don Mueang.

Thai Airways đặt mục tiêu giải quyết toàn bộ hành lý tồn đọng trong vòng 3 ngày. Hãng cũng yêu cầu giảm 30% số chuyến bay mỗi ngày để ổn định hoạt động và cải thiện khả năng khai thác đúng giờ. Đơn vị cũng mở quy trình tiếp nhận yêu cầu bồi thường đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways chất đống tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Tổng giám đốc Thai Airways Chai Eamsiri cho biết đánh giá ban đầu của hãng về mức độ ảnh hưởng của sự cố là không chính xác. Tại cuộc họp báo ngày 29/9, ông nói khoảng 300 nhân viên mặt đất và nhân sự chuyên trách không thể đến nơi làm việc do ngập lụt, đồng thời xin lỗi hành khách vì những bất tiện phát sinh.

Đơn vị có khoảng 500 nhân viên mặt đất nhưng thiếu 200-300 người trong thời gian hoạt động bị gián đoạn. Lịch khai thác thông thường của hãng khoảng 110 chuyến bay mỗi ngày được cắt giảm 30% nhằm kiểm soát số chuyến còn lại và cải thiện tỷ lệ đúng giờ, sau khi gần như toàn bộ chuyến bay đều bị chậm.

Theo Bộ trưởng Surasak, vấn đề có thể bắt nguồn từ việc Thai Airways phân công nhân viên phục vụ các hãng hàng không khác theo những hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất, nhằm tránh các khoản phạt theo hợp đồng. Ông cho rằng cách phân bổ nhân sự này khiến hành khách của chính Thai Airways chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Bộ trưởng cũng chỉ trích hãng không chủ động ứng phó dù nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhiều cơ quan. Thai Airways không cung cấp đồ ăn hoặc chỗ ở cho các quân nhân được Bộ Quốc phòng điều động hỗ trợ xử lý số hành lý tồn đọng. Các binh sĩ phải trở về đơn vị để dùng bữa.

"Mọi cơ quan đều cố gắng can thiệp và hỗ trợ, nhưng Thai Airways không có phản hồi tích cực hay hợp tác. Nếu cảm thấy nhiệm kỳ của mình sắp kết thúc và không sẵn sàng giải quyết những vấn đề này, lãnh đạo của hãng nên cân nhắc từ chức để những người thực sự cam kết có thể tiếp quản và xử lý tình hình", ông Surasak nói.

Hành khách xếp hàng nhận hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Thai Airways đã huy động thêm 3 đơn vị giao nhận, trong đó có Bưu điện Thái Lan và nhà cung cấp dịch vụ hiện hữu, để hỗ trợ phân phối hành lý. Airports of Thailand (AOT) - đơn vị quản lý các sân bay của Thái Lan - hỗ trợ bố trí mặt bằng, trong khi Không quân Hoàng gia Thái Lan, Bộ Quốc phòng và nhân viên tại trụ sở Thai Airways bổ sung nhân lực.

"Nếu Thai Airways lựa chọn không chăm lo cho hành khách, những hệ quả về kinh doanh và tổn hại cuối cùng sẽ quay trở lại với chính hãng", Thứ trưởng Giao thông Siripong Angkasakulkiat cảnh báo.