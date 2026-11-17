Thịt lợn nướng từng là món ăn được ưa chuộng bậc nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: Nongupin.

Từng được mệnh danh là "thiên đường thịt nướng", Hàn Quốc đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong thói quen ăn uống. Thịt bò, thịt lợn và những bữa tiệc nướng quen thuộc dần giảm sức hút, nhường chỗ cho các món ăn đơn giản, có thể dùng nhanh trong một bát, theo Korea JoongAng Daily.

Năm 2023, Hàn Quốc ghi nhận năm thứ hai liên tiếp lượng thịt tiêu thụ bình quân đầu người vượt lượng gạo. Theo Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI), mỗi người tiêu thụ trung bình 60,6 kg thịt bò, lợn và gà cộng lại, so với 56,4 kg gạo. Riêng thịt lợn đạt 30,1 kg/người, chiếm gần một nửa tổng lượng tiêu thụ của ba loại thịt.

Còn theo nghiên cứu công bố trong cuốn Food Trend 2027 (tạm dịch: Xu hướng thực phẩm 2027), chi tiêu thực tế cho thịt bò của các hộ gia đình được khảo sát trong năm qua giảm 11,9%, còn thịt lợn giảm 7,9% so với mức trung bình giai đoạn 2022-2024.

Nghiên cứu do Moon Jung-hoon, Giám đốc Phòng nghiên cứu Kinh doanh Thực phẩm thuộc Đại học Quốc gia Seoul, thực hiện dựa trên dữ liệu mua sắm của 1.247 hộ gia đình tại khu vực Seoul và vùng lân cận.

Không chỉ giảm mua thịt, người Hàn còn ăn ít bữa hơn và hạn chế số lượng món ăn trong mỗi bữa. Ông Moon gọi đây là sự xuất hiện của một "xã hội ăn ít", nơi người dân đang thay đổi cả lượng thực phẩm tiêu thụ lẫn cách tổ chức bữa ăn.

Thịt nướng giảm sức hút, món ăn một bát lên ngôi

Tại một nhà hàng thịt nướng ở thành phố Seosan, tỉnh Nam Chungcheong, chủ quán Kim Eun-kyeong cho biết lượng khách đến ăn theo nhóm, đặc biệt là các buổi liên hoan công ty và họp mặt gia đình, đã giảm trong thời gian dài.

"Một năm trước, mỗi tháng tôi nhập khoảng 30 triệu won (576 triệu đồng) tiền thịt, giờ chỉ còn 20 triệu won (384 triệu đồng)", bà nói. Theo chủ quán, thịt ba chỉ nướng vẫn là món bán chạy nhất, nhưng nhu cầu giảm rõ rệt hơn so với các phần thịt khác như thịt cổ hoặc sườn lợn.

Trái ngược với những bữa tiệc nướng đông người, tại một quán canh dồi lợn ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, nhiều thực khách chọn ngồi ăn một mình. Mỗi người chỉ cần gọi một bát canh, không phải chờ đợi hay chuẩn bị thêm nhiều món ăn kèm.

Nhu cầu ăn thịt ba chỉ nướng ở Hàn Quốc không còn cao như trước. Ảnh: Kim Hong-jun.

Lee Hwa-yeon, một nhân viên văn phòng, cho biết cô thường chọn món canh này vì tiện lợi và có giá vừa phải.

"Món này rất dễ ăn một mình. Một bát khoảng 10.000 won (khoảng 190.000 đồng) nên cũng đỡ áp lực vì giá bữa trưa ngày càng tăng", cô chia sẻ.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong dữ liệu nhật ký ăn uống Food Diary của Opensurvey, nền tảng đã thu thập khoảng 2,5 triệu lượt ghi chép kể từ năm 2016.

Khi so sánh giai đoạn tháng 6/2025 đến tháng 5/2026 với mức trung bình hai năm trước đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy tần suất tiêu thụ thịt lợn nướng, bao gồm ba chỉ nướng, giảm 7,3%. Ngược lại, các món canh thịt lợn như canh dồi lợn và canh thịt lợn ăn cùng cơm tăng 7,3%.

Đặc biệt, mức tiêu thụ các món gukbap (cơm ăn cùng canh) tăng 10,3%, trong đó nhóm người ăn một mình ghi nhận mức tăng 14,9%. Không chỉ phổ biến tại hàng quán, món ăn này còn xuất hiện thường xuyên hơn trong các căn bếp gia đình. Số trường hợp tự nấu gukbap tại nhà tăng 39,8%.

Các món ăn có thể đựng trong một tô lớn như canh dồi lợn đang được nhiều người Hàn ưa chuộng. Ảnh: Woo Sang-jo.

Theo Moon, sự gia tăng của các hộ độc thân khiến người tiêu dùng ưu tiên những món dễ chuẩn bị, có thể ăn gọn trong một bát mà không cần bày biện nhiều món phụ. Đây cũng là một trong những lý do khiến lượng tiêu thụ hamburger tăng 7,6%.

Sự thay đổi không đồng nghĩa người Hàn từ bỏ thịt hoàn toàn. Tuy nhiên, thay vì dành thời gian nướng thịt tại bàn, nhiều người đang lựa chọn các món có thịt nhưng thuận tiện hơn, phù hợp với bữa ăn một mình.

Theo Lee Moo-ha, Giáo sư danh dự ngành công nghệ sinh học nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Seoul, tiêu thụ thịt đỏ thường có xu hướng chững lại khi một quốc gia đạt đến trình độ phát triển nhất định.

Ông lý giải người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến phát thải khí nhà kính, phúc lợi động vật và những nguy cơ sức khỏe liên quan đến việc ăn quá nhiều thịt. Bên cạnh đó, khi nhóm dân số trung niên, vốn tiêu thụ nhiều thịt, dần già đi, nhu cầu cũng có xu hướng giảm.

Ăn ít bữa, giảm cơm và tăng trứng

Không chỉ thay đổi cách chế biến thịt, người Hàn Quốc còn đang giảm lượng thực phẩm tiêu thụ nói chung.

Theo dữ liệu Opensurvey, số bữa ăn trung bình mỗi người trong một tuần giảm từ 15,2 xuống 14,7 bữa. Tổng số món ăn hoặc loại thực phẩm được tiêu thụ hàng tuần cũng giảm từ 43,1 xuống 40,6. Nếu tính theo một năm, mỗi người ăn ít hơn khoảng 25 bữa và giảm khoảng 130 lượt món ăn so với trước.

"Không phải chỉ vì bỏ bữa mà tổng lượng thực phẩm giảm. Số lượng và sự đa dạng của các món trong từng bữa cũng đang thu hẹp", Moon giải thích.

Trong số các nguồn cung cấp đạm, thịt bò ghi nhận mức giảm chi tiêu lớn nhất. Chi tiêu thực tế cho thịt gà giảm 5,4%, trong khi số lần mua giảm 6,8%. Riêng ức gà vẫn duy trì sức hút, với mức tiêu thụ tăng 13%. Đáng chú ý, trứng đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn nhờ dễ chế biến, thuận tiện mang theo và có thể dùng như một bữa ăn nhẹ.

Dữ liệu mua sắm cho thấy chi tiêu thực tế cho trứng trong năm qua tăng 10% so với mức trung bình giai đoạn 2022-2024, trong khi số lần mua chỉ giảm 1,5%. Moon cho rằng sự chênh lệch này có thể xuất phát từ việc người tiêu dùng mua số lượng lớn hơn trong mỗi lần hoặc lựa chọn những loại trứng cao cấp, có giá đắt hơn.

Trứng ghi nhận lượng tiêu thụ tăng rõ rệt ở Hàn Quốc. Ảnh: News1.

Theo Food Diary, mức tiêu thụ trứng luộc và trứng nướng tăng 41,4%, còn số trường hợp tự luộc trứng tại nhà tăng 46,9%.

Cùng với xu hướng tăng tiêu thụ trứng, cơm trắng và nhiều món ăn truyền thống đang dần giảm tần suất xuất hiện. Mức tiêu thụ cơm trắng bình quân đầu người giảm 8,6%, các món hầm giảm 9%, trong khi những món canh như canh bò hầm và canh sườn bò, thường cần chuẩn bị cơm riêng, giảm 11,5%.

Moon cho rằng người Hàn đang dần chuyển từ những bữa ăn gồm cơm, canh và nhiều món phụ sang các lựa chọn gọn nhẹ hơn như bánh mì, sandwich, hamburger hoặc mì tương đen.

Xu hướng giảm tinh bột cũng thể hiện qua dữ liệu dinh dưỡng quốc gia. Theo khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, lượng năng lượng tiêu thụ trung bình hàng ngày giảm từ 2.175 kcal năm 2015 xuống còn 1.912 kcal năm 2024, tương đương mức giảm 263 kcal.

Trong cùng giai đoạn, tỷ trọng năng lượng từ carbohydrate giảm từ 64,2% xuống 56,8%, trong khi tỷ trọng protein tăng từ 14,7% lên 16,6%.

Không chỉ hạn chế cơm và tinh bột, người Hàn còn cắt giảm những bữa ăn được xem là không cần thiết. Tần suất ăn món tráng miệng giảm 13,5%, ăn khuya giảm 11,3%, còn số món ăn kèm giảm 7,7%.

Theo Moon, đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi không chỉ nằm ở việc người dân lựa chọn thực phẩm nào, mà còn ở cách họ tổ chức toàn bộ bữa ăn.

"Những món từng là trung tâm của bữa ăn truyền thống như cơm trắng, canh, món hầm và thịt lợn nướng đều đang giảm. Đây là điều mà các hộ kinh doanh ăn uống và doanh nghiệp thực phẩm cần chú ý", ông nhận định.