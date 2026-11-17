Du khách quốc tế tập trung đông tại làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 10/2024. Ảnh: Reuters.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố lượng khách quốc tế đến nước này đã vượt 20 triệu lượt, lập kỷ lục "chưa từng có" kể từ khi ngành du lịch bắt đầu thống kê. Du lịch Hàn Quốc tăng trưởng mạnh từ đầu năm, nhờ sức hút của các sự kiện lớn, trong đó có màn biểu diễn tái hợp đầy đủ thành viên của nhóm nhạc K-pop BTS, tờ Korea Times nhận định.

Trong 9 tháng đầu năm, Hàn Quốc đón 17,11 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 27/10, lượng khách đã vượt kỷ lục cả năm trước đó là 18,94 triệu lượt, được thiết lập vào năm 2025.

Với bình quân khoảng 64.000-65.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh mỗi ngày, Hàn Quốc đạt mốc 20 triệu sớm hơn khoảng một tuần so với dự báo ban đầu. Thành tích này cũng hiện thực hóa mục tiêu dài hạn chính phủ đặt ra từ năm 2012.

Sức hút của văn hóa đại chúng (Hallyu) được xem là một trong những động lực quan trọng đưa khách quốc tế đến Hàn Quốc. Khảo sát Hallyu năm 2026, thực hiện với 27.000 người tại 30 quốc gia, cho thấy ẩm thực Hàn Quốc được 55% người tham gia quan tâm, âm nhạc đạt 54% và phim truyền hình đạt 51%.

Một khảo sát khác cũng ghi nhận 53% người tham gia quan tâm đến các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc. Có 65% người được hỏi cho biết làn sóng Hallyu khiến họ có xu hướng mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của nước này, tăng so với mức 58% cách đây hai năm.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, tăng trưởng du lịch còn đến từ sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ và sự hiếu khách của người dân. Chính phủ đang cải thiện thủ tục nhập cảnh, mở rộng các chuyến bay quốc tế đến sân bay địa phương và tăng cường xử phạt doanh nghiệp thu giá quá cao.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young cho biết Hàn Quốc sẽ phát huy sức hút của K-pop, phim truyền hình và các sản phẩm văn hóa khác để xây dựng vị thế điểm đến du lịch hàng đầu. Sau cột mốc 20 triệu lượt khách, nước này hướng tới mục tiêu 30 triệu, xa hơn là 40 triệu lượt mỗi năm.

"Vượt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế là điểm khởi đầu để Hàn Quốc tiến tới trở thành cường quốc du lịch có sức hút không thể thay thế", ông nói.

Nhóm nhạc BTS trong hậu trường concert. Ảnh: X/BTS_Official.

Sự tăng trưởng của ngành du lịch còn thể hiện qua mức chi tiêu của khách quốc tế và phạm vi phân bổ lợi ích kinh tế ra ngoài khu vực thủ đô Seoul. Từ tháng 1 đến tháng 9, du khách quốc tế chi khoảng 15.900 tỷ won (tương đương 12 tỷ USD) bằng thẻ tín dụng tại Hàn Quốc, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, có 3,24 triệu lượt khách quốc tế nhập cảnh qua các sân bay ngoài khu vực thủ đô như Gimhae, Jeju, Cheongju và Daegu, tăng 37,4%. Lượng khách qua các cảng biển địa phương như Busan, Jeju và Yeosu đạt 1,58 triệu lượt, tăng 14,5%.

Tổng tỷ trọng khách nhập cảnh qua sân bay và cảng biển ngoài khu vực thủ đô đạt 28,2%, tăng so với mức 26,5% của năm ngoái. Lượng lượt khách quốc tế đến các điểm du lịch ngoài vùng thủ đô đạt 64,72 triệu, tăng 19,7%.

Theo giới chức Hàn Quốc, những kết quả này cho thấy hoạt động du lịch đang mở rộng ra ngoài Seoul và các khu vực lân cận. Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục phát triển các điểm đến địa phương, mở rộng kết nối hàng không và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút thêm khách quốc tế.

Du khách quốc tế tìm mua sữa chuối tại một siêu thị lớn ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: News1.