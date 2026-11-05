Con số 700 đầy duyên nợ của Steven Nguyễn: Sẽ là 'diễn viên 700 tỷ' của năm nay?

Dù tuần này có nhiều phim mới ra mắt, Chị Chị Em Em 3 vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng và ngấp nghé doanh thu 90 tỷ đồng chỉ sau 8 ngày. Dù tốc độ bán vé có chậm lại, cư dân mạng tin chắc phim sẽ cán mốc trăm tỷ bất chấp bị chê rất nhiều về kịch bản. Từ giờ đến cuối năm, Steven Nguyễn còn hai phim nữa đang chờ ra mắt là Người Mẹ Xấu và Bắt Cá Ba Tay, đều có nhiều điểm mạnh hứa hẹn sẽ kéo khán giả ra rạp.

Tên tuổi của Steven Nguyễn tiếp tục bùng nổ ở rạp chiếu trong năm nay.

Tính đến giờ này, Trại Buôn Người đã chạm mốc 464 tỷ đồng, trong khi doanh thu Chị Chị Em Em 3 vẫn tiếp tục tăng thêm và hai phim cộng lại ngấp nghé 600 tỷ đồng. Cộng với hai phim sắp phát hành thì Steven Nguyễn nhiều khả năng sẽ trở thành “diễn viên 700 tỷ” đầu tiên (và có lẽ là duy nhất) của năm nay.

Nam diễn viên bảnh bao trong "Chị Chị Em Em 3".

Sở dĩ cư dân mạng chọn mốc 700 tỷ đồng vì đây là con số may mắn của Steven Nguyễn. Mưa Đỏ - bộ phim giúp Steven Nguyễn từ cái tên gần như không nhiều người chú ý vụt sáng thành sao có doanh thu vượt qua 700 tỷ đồng, là phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt cho đến lúc này. Trong Trại Buôn Người, các nạn nhân bị bắt giữ phải mặc áo có in số và nhân vật của Steven Nguyễn mang số 700. Tới Chị Chị Em Em 3, vai Văn Cường mà nam diễn viên thể hiện chịu món nợ 700 nghìn đồng và đây là nguồn cơn nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Mỗi vai diễn của anh đều có màu sắc khác biệt.

Chính vì sự trùng hợp thú vị này mà khán giả đang tò mò không biết trong tương lai, Steven Nguyễn còn duyên nợ nào với con số 700 nữa hay không.