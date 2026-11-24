Theo tạp chí People, Tòa án hạt Lucas, bang Ohio (Mỹ), đã tuyên phạt Jonathan Schmidt (36 tuổi) mức án tù chung thân không được ân xá về hành vi sát hại mẹ vợ là bà Marcia Van Druten (68 tuổi).

Theo hồ sơ công tố, ngày 15/4/2026, Schmidt đột nhập vào nhà mẹ vợ tại thành phố Sylvania, vùng ngoại ô Toledo, rồi dùng xà beng liên tiếp tấn công nạn nhân trong khoảng 90 giây.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Van Druten vẫn còn sống khi Schmidt rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do thương tích nghiêm trọng, nạn nhân đã tử vong trước khi lực lượng cứu hộ đến nơi.

Jonathan Schmidt và mẹ vợ - bà Marcia Van Druten. ↵

Ban đầu, Schmidt phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Đến ngày 21/10, bị cáo thay đổi lời khai, nhận tội giết người có tình tiết tăng nặng và đột nhập trái phép có tình tiết tăng nặng.

Đổi lại việc nhận tội, cơ quan công tố rút một cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng khác, hai cáo buộc giết người và hai cáo buộc cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Tại phiên tuyên án, Thẩm phán Michael Goulding quyết định áp dụng mức án tù chung thân không được ân xá đối với Schmidt.

Đáng chú ý, theo tài liệu công tố, Schmidt đã lên kế hoạch sát hại mẹ vợ từ nhiều tháng trước, trong bối cảnh cuộc ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa bị cáo với vợ là Kinsey Van Druten diễn ra căng thẳng.

Hai người bạn của Schmidt khai với cảnh sát rằng từ tháng 12/2025, người đàn ông này từng đề cập đến ý định sát hại mẹ vợ.

Cũng trong tháng 12/2025, Schmidt bị cảnh sát tạm giữ sau khi mang theo xà beng đến nhà người vợ đang sống ly thân tại thị trấn Sylvania.

Theo hồ sơ vụ án, ba ngày sau lễ Giáng sinh, Schmidt xuất hiện tại nhà vợ cùng một chiếc xà beng và bị buộc phải rời đi. Khi cảnh sát đến, người đàn ông có máu trên tay và bị phát hiện đang phá hoại một chiếc ô tô.

Đến tối 15/4, Schmidt đến cửa hàng Lowe's mua một chiếc xà beng, sau đó lái xe thẳng đến nhà mẹ vợ.

Cơ quan điều tra xác định chiếc xà beng được mua tại cửa hàng chính là hung khí gây án. Schmidt đã đập vỡ phần kính cửa sau để đột nhập vào nhà trước khi tấn công bà Van Druten.

Theo cơ quan công tố, không có video trực tiếp ghi lại vụ tấn công. Tuy nhiên, camera an ninh của một nhà hàng xóm đã ghi lại tiếng kêu cứu của nạn nhân. Trong lúc bị hành hung, bà Van Druten liên tục gọi tên chồng và Schmidt.

Sau khi gây án, Schmidt còn gửi tin nhắn cho bạn bè và người thân, khoe khoang về hành động của mình.

Đáng chú ý, khi một người bạn yêu cầu cung cấp địa chỉ nhà bà Van Druten để đến hỗ trợ nạn nhân, Schmidt đã phớt lờ.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời nhận tội, tòa án tuyên phạt Schmidt tù chung thân không có khả năng được ân xá.