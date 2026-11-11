Con rể sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản ở Cần Thơ

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự Lê Duy Mạnh (SN 2005, ngụ khu vực 3, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi Giết người và dấu hiệu phạm tội khác.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 5/11, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của chị A. (SN 2007, trú tại phường Hưng Phú) về việc phát hiện mẹ ruột là bà H. (SN 1966) nằm bất động trên giường trong phòng ngủ ở lầu 1, mặt tím tái. Chị A. cùng người thân đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà đã tử vong.

Lê Duy Mạnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, Công an phường Hưng Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, ghi nhận hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh những người có liên quan.

Qua công tác khám nghiệm và đánh giá các dấu vết ban đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường, có khả năng liên quan đến tác động ngoại lực ở vùng cổ, cần tập trung xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến con rể của bà H. là Lê Duy Mạnh.

Qua làm việc, Mạnh khai do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại bà H. để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 18h30 ngày 5/11, Mạnh đã ra tay với mẹ vợ. Khi bà H. bất động, Mạnh lấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng của bà H. rồi dùng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ.