Con rể đâm nhiều người gia đình vợ khiến 4 người thương vong

Đến gần 18 giờ ngày 24-9, Công an xã Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra vụ án mạng khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần khu vực kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: BÍCH NGỌC

Người dân chạy tới, phát hiện bốn người trong một gia đình bị trọng thương, gục trên vũng máu. Nghi phạm trong vụ việc tẩu thoát ngay sau đó.

Thông tin ban đầu, nghi phạm và vợ đang trong thời gian ly thân thì xảy ra mâu thuẫn gia đình. Chiều cùng ngày, nghi phạm dùng hung khí tấn công nhiều người trong gia đình vợ. Vụ việc khiến chị của vợ nghi phạm tử vong tại chỗ; vợ nghi phạm bị thương nặng dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Hai nạn nhân khác bị thương nặng gồm cha vợ và người cháu (được cho là con của chị vợ nghi phạm) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Xuyên Á.

Theo người dân, nghi phạm và nạn nhân đều là người trong gia đình. Những người này thuê trọ ở khu vực xảy ra án mạng.

Ngay trong ngày 24-9, các lực lượng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp bắt giữ được nghi phạm khi người này đang lẩn trốn ở tỉnh Tây Ninh.

Chính quyền địa phương tổ chức đoàn công tác đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi, phối hợp y bác sĩ tích cực cứu chữa cho các nạn nhân.