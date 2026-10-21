Con rắn đột ngột xuất hiện trong nhà, diễn biến tiếp đó không ai có thể ngờ được

Mới đây, trên một diễn đàn, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một gia đình. Theo đó, cả nhà đang ngồi xem tivi cùng nhau thì một con rắn bất ngờ trườn vào.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Sen Bản Mường/Beat Now)

Khi một người phụ nữ phản ứng, con rắn bất ngờ nhảy cao lên càng khiến cả nhà hoảng sợ. Đáng chú ý, tưởng rằng, cả nhà sẽ bỏ chạy đi nơi khác để tìm kiếm sự giúp đỡ thì chính người phụ nữ này đã khiến tất cả phải bất ngờ.

Theo hình ảnh được ghi lại, người phụ nữ từ từ tiếp cận con rắn, dùng gối để hỗ trợ việc "tay không bắt rắn". Sau một lúc, chị cũng nắm được phần đuôi của con rắn. Để tránh bị con rắn tấn công, chị đã cầm đuôi con rắn và quay vòng vòng.

Tiếp đó, một người đàn ông đã hỗ trợ người phụ nữ, bắt con rắn, cho vào chiếc túi để đảm bảo an toàn.

Con rắn xuất hiện đột ngột khi cả nhà đang ngồi xem tivi cùng nhau.

Khoảnh khắc này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều nể phục sự gan dạ của người phụ nữ. Bởi không phải ai cũng dám "tay không bắt rắn" như chị. Thậm chí, có nhiều người chỉ cần nhìn thấy rắn đã bủn rủn tay chân.

Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, tình huống này tiếp tục là lời nhắc nhở đến các gia đình, cần phải thường xuyên dọn dẹp, kiểm tra nhà cửa để sớm phát hiện các loài vật nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc bắt rắn khá nguy hiểm, nếu không có kỹ năng thì không nên tự ý bắt rắn để tránh gặp các sự cố đáng tiếc.