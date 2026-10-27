Con rạch nước đen, bốc mùi hôi nhiều năm trước dự án cải tạo gần 9.300 tỷ đồng

Người dân sống tại đây không chỉ đối mặt với nguy cơ sụt lún, ngập, sạt lở mỗi khi mùa mưa, triều cường tới mà còn bị bủa vây bởi mùi hôi thối dữ dội từ dòng nước ô nhiễm nặng.

Vừa qua, TPHCM đã phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn với tổng vốn đầu tư gần 9.300 tỷ đồng, hướng đến cải thiện môi trường sống và tăng khả năng thoát nước cho khu vực.