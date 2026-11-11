Con ong bay vào mũi, suýt bít đường thở người đàn ông 66 tuổi

Bác sĩ can thiệp để lấy con ong ra. Ảnh: Thanh Hằng.

Một con ong bất ngờ bay vào mũi khi đang đi xe máy, người đàn ông 66 tuổi ở Quốc Oai (Hà Nội) tìm cách lấy ra nhưng không thành công. Trong lúc cố kéo con ong, ông chỉ làm đứt được một chân, phần thân vẫn mắc lại bên trong. Mũi chảy nhiều máu do con ong liên tục giãy giụa, bám chặt vào niêm mạc.

Sau đó, người bệnh tìm đến một cơ sở gần nhà để được hỗ trợ bơm rửa, hút mũi. Cảm giác khó chịu tạm thời biến mất khiến ông nghĩ con ong đã được lấy ra.

Tuy nhiên, một thời gian sau, ông tiếp tục thấy vướng ở mũi họng. Khi khịt mạnh, người đàn ông bất ngờ ho sặc sụa, khó thở và đau tức ngực phải, nên đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để khám. Lúc này, các bác sĩ phát hiện con ong đã di chuyển xuống phế quản thùy dưới phổi phải, gần như che kín lòng phế quản.

BSCKII.BSNT Hoàng Thị Hòa Bình, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, nhận định đây là trường hợp dị vật đường thở hi hữu.

Từ một dị vật ban đầu nằm trong hốc mũi, việc xử trí chưa phù hợp, đặc biệt là động tác khịt mạnh, đã khiến con ong đi sâu xuống đường hô hấp dưới, làm quá trình can thiệp trở nên phức tạp.

Bác sĩ phải sử dụng thuốc gây tê để hạn chế cử động của con ong, sau đó lấy dị vật ra.

Con ong đã được lấy ra ngoài. Ảnh: Thanh Hằng.

Con ong có gai nhọn, nguy cơ bỏ sót dị vật

Theo bác sĩ Bình, khác với những dị vật thông thường, con ong sống có thể di chuyển, giãy giụa và bám chặt vào niêm mạc nhờ các chân có nhiều gai nhỏ. Khi người bệnh cố kéo ra bằng tay hoặc dụng cụ không phù hợp, những chiếc gai này có thể móc vào niêm mạc, gây trầy xước, chảy máu và khiến dị vật càng khó lấy.

Nguy hiểm hơn, khi con ong chết hoặc bị tổn thương, các bộ phận như chân, cánh, râu có thể gãy, rụng và mắc lại trong đường hô hấp. Vì vậy, lấy được phần thân chưa đồng nghĩa với việc đã loại bỏ hoàn toàn dị vật.

“Nếu các bộ phận của con ong còn sót lại trong đường thở, chúng có thể gây phản ứng viêm tại vị trí mắc kẹt, thậm chí dẫn đến viêm phổi”, bác sĩ Bình giải thích.

Ở trường hợp này, người bệnh từng làm đứt một chân ong khi cố gắng lấy ra tại nhà. Các bác sĩ phải kiểm tra kỹ để tránh bỏ sót những bộ phận nhỏ còn mắc trong phế quản.

Khi phế quản bị dị vật che lấp, luồng khí đến vùng phổi tương ứng có thể bị cản trở, gây ho, khó thở và đau tức ngực. Nếu không được lấy ra kịp thời, người bệnh còn có nguy cơ gặp biến chứng viêm nhiễm tại phổi.

Sau khoảng 5 giờ 30 phút kể từ khi dị vật di chuyển xuống đường hô hấp dưới, bệnh nhân được các bác sĩ can thiệp lấy con ong. Sau thủ thuật, tình trạng cải thiện rõ rệt, người bệnh không còn ho, khó thở, thông khí hai phổi tốt.

Đừng tự ý xử lý khi ong bay vào mũi

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hoàng Thị Hòa Bình khuyến cáo người dân không tự ý dùng tay, dụng cụ để gắp kéo, bơm rửa hoặc khịt mạnh khi ong bay vào mũi.

Những thao tác này có thể làm tổn thương niêm mạc, khiến con ong giãy giụa, bám sâu hơn hoặc di chuyển xuống các vị trí thấp hơn của đường hô hấp. Nguy hiểm nhất là khi dị vật lọt qua vùng họng, rơi vào khí quản và phế quản, gây tắc nghẽn đường thở.

BS Bình lưu ý nếu sau sự cố xuất hiện ho sặc đột ngột, đau tức ngực hoặc khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, vì có thể là dấu hiệu dị vật đã lọt xuống đường hô hấp dưới, gây cản trở lưu thông khí.