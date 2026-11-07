Con nuôi Phi Nhung khiến khán giả bật khóc

Từng được cố ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và dìu dắt trên con đường nghệ thuật, Tuyết Nhung hiện có nhiều thay đổi sau nhiều năm trưởng thành. Dù không còn sự đồng hành của mẹ nuôi, nữ ca sĩ trẻ vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê ca hát. Mới đây, cô tiếp tục nhận được sự quan tâm khi thể hiện lại một ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của Phi Nhung, khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi.

Ca sĩ Phi Nhung và con gái nuôi Tuyết Nhung.

Cụ thể, khoảnh khắc Tuyết Nhung hát lại Bậu ơi đừng khóc đang được chia sẻ và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là một trong những ca khúc từng được đông đảo khán giả yêu thích qua giọng hát của Phi Nhung. Với giai điệu da diết cùng ca từ giàu cảm xúc, bài hát từng lấy đi nước mắt của không ít người nghe.

Đáng chú ý, khi lựa chọn thể hiện lại ca khúc nổi tiếng của mẹ nuôi, Tuyết Nhung không cố gắng tạo ra sự khác biệt quá lớn mà giữ cách hát mộc mạc, giản dị. Giọng ca của cô mang màu sắc nhẹ nhàng, đằm thắm, đặc biệt ở những đoạn cao trào, tạo nên cảm giác gần gũi và chất chứa tâm sự.

Tuyết Nhung hát lại ca khúc Bậu ơi đừng khóc từng gắn liền với tên tuổi Phi Nhung.

Phần thể hiện nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả dành lời khen cho cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc của Tuyết Nhung, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ dành cho giọng ca Phi Nhung. Một số bình luận đáng chú ý như: "Nghe mà khóc theo luôn", "Bé này hát cảm xúc thật", "Nghe mà nhớ cô Phi Nhung quá đi mất".

Với nhiều người, việc Tuyết Nhung lựa chọn hát lại Bậu ơi đừng khóc không chỉ đơn thuần là một màn cover mà còn gợi nhắc đến mối liên kết đặc biệt giữa cô và người mẹ nuôi quá cố. Dù mỗi người có một màu sắc riêng, sự tương đồng trong nét trữ tình, mộc mạc của cách hát vẫn khiến khán giả cảm nhận được những ký ức thân thương về Phi Nhung.

Khán giả nghẹn ngào khi nghe Tuyết Nhung hát lại ca khúc nổi tiếng của mẹ nuôi.

Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt Nhí mùa thứ hai. Tại cuộc thi, cô là thành viên đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Dù không tiến sâu, Tuyết Nhung vẫn để lại dấu ấn nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng câu chuyện gia đình nhiều khó khăn.

Thời điểm tham gia chương trình, cô từng chia sẻ bản thân chỉ được học hết lớp 3 rồi phải sớm bươn chải kiếm sống bằng công việc đi hát tại các đám tiệc. Cha Tuyết Nhung qua đời khi cô mới 11 tuổi, trong khi mẹ mưu sinh bằng nghề bán vé số. Niềm đam mê âm nhạc của cô bắt nguồn từ những ngày tháng theo cha đi diễn. Khi còn sống, cha cô là một nhạc công chuyên biểu diễn tại các đám tiệc, đồng thời cũng là người đầu tiên hướng dẫn và truyền dạy cho con gái cách ca hát.

Sau khi rời Giọng hát Việt Nhí, Tuyết Nhung may mắn được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi. Không chỉ dang tay giúp đỡ, cố ca sĩ còn dìu dắt cô trên hành trình theo đuổi nghệ thuật, tạo điều kiện để cô tiếp tục phát triển khả năng ca hát.

Nhiều năm trôi qua, Phi Nhung đã không còn nhưng tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho các con nuôi vẫn luôn được khán giả nhắc nhớ. Với Tuyết Nhung, hành trình trưởng thành và tiếp tục theo đuổi âm nhạc cũng là cách để cô gìn giữ niềm đam mê từng được cha khơi dậy và mẹ nuôi nâng đỡ.