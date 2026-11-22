Thời gian gần đây, Thiêng Ngân - một trong những người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với hình ảnh giản dị bên thùng xôi lề đường tại TP.HCM. Bên cạnh việc theo đuổi con đường ca hát, nữ ca sĩ còn tranh thủ thời gian mỗi buổi sáng để phụ mẹ bán xôi, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và lo cho các em ăn học.

Con gái nuôi Phi Nhung - Thiêng Ngân vừa theo đuổi con đường ca hát, vừa phụ gia đình bán xôi.

Hình ảnh một nữ ca sĩ tất bật bán xôi khiến không ít người bất ngờ. Cũng từ đây, câu chuyện về cuộc sống hiện tại của con gái nuôi Phi Nhung trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội.

Sau khi lên tiếng làm rõ sự thật về công việc bán xôi, mới đây, Thiêng Ngân tiếp tục đăng tải tâm thư, bày tỏ quan điểm về công việc cũng như cách cô nhìn nhận giá trị của bản thân.

Cụ thể, con gái nuôi Phi Nhung viết: "Là một người ca sĩ, em yêu ánh đèn sân khấu và trân trọng công việc mình đang theo đuổi. Nhưng ngoài những lúc đi hát, em vẫn vui vẻ phụ gia đình bán xôi, tự tay lao động và kiếm tiền bằng chính sức mình.

Với em, lao động chân chính, kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình và không làm tổn hại đến bất kỳ ai, đó đã là một điều đáng tự hào. Không có công việc nào đáng xấu hổ khi nó được tạo nên từ sự lương thiện. Càng không có chuyện phụ giúp gia đình, lao động chân chính là sự xuống cấp của bản thân. Dù ở trên sân khấu hay bên thùng xôi gia đình, em vẫn luôn tự hào về chính mình".

Con gái nuôi Phi Nhung bày tỏ quan điểm về công việc cũng như cách cô nhìn nhận giá trị của bản thân.

Qua những dòng trải lòng, Thiêng Ngân cho thấy sự bình thản khi đối diện với những bàn luận xoay quanh cuộc sống của mình. Thay vì né tránh, nữ ca sĩ thẳng thắn khẳng định việc phụ giúp gia đình không làm giảm đi giá trị hay niềm tự hào của cô đối với nghề hát.

Sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng dìu dắt Thiêng Ngân trên con đường nghệ thuật. Sau khi mẹ nuôi qua đời, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát, đồng thời san sẻ trách nhiệm với gia đình.

Sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng dìu dắt Thiêng Ngân trên con đường nghệ thuật.

Những lời tâm sự của Thiêng Ngân cũng phần nào cho thấy sự trưởng thành của nữ ca sĩ trẻ. Với cô, ánh đèn sân khấu hay thùng xôi bên lề đường đều là những phần đáng trân trọng trong cuộc sống. Điều đáng quý hơn cả là cô vẫn giữ được niềm đam mê nghệ thuật, sự tự lập và tinh thần lao động bằng chính sức mình.