Con nói dối mang thai, bố bị bắt vì livestream vu khống bệnh viện

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976, trú xã Tam Dương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo xác minh ban đầu, N.T.N.A. (SN 1999, trú xã Hợp Lý) nói với người thân về việc mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa A. đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra. Kết quả xác định A. không mang thai.

Ảnh cắt từ clip vụ việc.

Tuy nhiên, A. nói với gia đình rằng, ngày 16/9, A. đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra, bác sĩ nói “thai của A. bị dị tật nên phải bỏ”.

Sau khi biết sự việc, tin lời con gái nói, bố đẻ A. là Nguyễn Khắc Hồng cùng khoảng 10 người đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan bệnh viện.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Khắc Hồng.

Nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc.

Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện mà còn thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội.

Công an Phường Vĩnh Phúc làm việc tại với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra camera sự việc xảy ra ngày 17/9.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Vĩnh Phúc báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an phường Vĩnh Phúc tập trung lực lượng phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xác minh, nhanh chóng làm rõ và xử lý triệt để vụ việc trên. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu những người liên quan về trụ sở công an để làm việc.

Thông tin từ bệnh viện.

Đồng thời, công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội.

Sau 5 tiếng đồng hồ xác minh, điều tra, cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.