Còn nhiều vị trí ngập trên các tuyến quốc lộ nhưng không gây tắc đường

Cụ thể, tại khu vực do Khu quản lý đường bộ (QLĐB) I quản lý, Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 10 vị trí ngập một phần mặt đường và đường Hồ Chí Minh có một số điểm ngập, nhưng giao thông không bị gián đoạn. Tại Km191+300 tuyến cao tốc CT.01, nước dâng ngập làn khẩn cấp và làn số 3 sâu từ 5–7 cm, phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Tại địa bàn Khu QLĐB II, điểm ngập nước trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế đến nay nước đã rút. Các điểm sạt lở taluy dương lớn gồm 29 vị trí tại Quảng Trị (khối lượng khoảng 34.500 m³) và 26 vị trí tại TP Huế (khối lượng khoảng 10.152 m³) gây tắc đường trước đó đều đã được xử lý thông xe. Ngoài ra, Quốc lộ 1 qua Quảng Trị phát sinh khoảng 448,1 m² mặt đường bị hư hỏng, ổ gà.

Hình ảnh đường ngập ở Nghệ An.

Tại miền Nam và miền Trung, Khu QLĐB III chưa phát sinh thiệt hại do thiên tai. Tại Khu QLĐB IV, các điểm ngập do triều cường trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 53 đã giảm 5 điểm so với ngày 15/9; hiện còn 15 vị trí ngập trên Quốc lộ 1 nhưng không gây tắc đường.

Theo tổng hợp từ Cục Đường bộ Việt Nam, trên hệ thống quốc lộ phân cấp cho UBND cấp tỉnh quản lý hiện còn 9 vị trí tắc đường tại Nghệ An, 5 vị trí tại Thanh Hóa và 1 vị trí tại Đắk Lắk. Đối với hệ thống đường tỉnh và đường khác, có 5 vị trí tắc tại Nghệ An và 16 vị trí tắc tại Thanh Hóa.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, Cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Xây dựng địa phương đang chỉ đạo lực lượng bảo dưỡng thường xuyên khẩn trương huy động máy móc hót dọn bùn đất sạt lở, khắc phục hư hỏng rãnh cống. Tại các vị trí ngập sâu hoặc sạt lở chưa khắc phục xong, các đơn vị đã chủ động căng dây, cắm biển cảnh báo, rào chắn và tổ chức trực gác 24/24h, đồng thời phối hợp với Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các tuyến đường tránh. Các địa phương khác hiện không còn ghi nhận vị trí tắc đường trên hệ thống đường địa phương.