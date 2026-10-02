Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Khơi thông dòng khách hai chiều từ những đường bay thẳng

Chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moskva đến Nha Trang vào ngày 23/9 vừa qua đã mở ra cơ hội thu hút khách Nga tới các điểm đến du lịch biển Việt Nam. Cùng với các hoạt động hợp tác song phương, việc tăng cường đường bay kết nối giữa những thành phố lớn của Việt Nam-Nga đang tạo động lực thúc đẩy trao đổi lượng khách hai chiều.

Đánh giá về tình hình hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nga, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết: "Thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Nga tiếp tục có những bước phát triển tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực du lịch".

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 25-27 triệu lượt khách quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã đạt khoảng 70% mục tiêu đề ra. Đặc biệt, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam tăng trưởng 3 con số, đạt khoảng 166% so với cùng kỳ năm 2025. Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhận định, với những tín hiệu tích cực hiện nay, mục tiêu đón 1 triệu lượt khách Nga trong năm 2026 là hoàn toàn có cơ sở.

"Việt Nam có nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách Nga, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa, thể thao, MICE và các sản phẩm trải nghiệm, khám phá. Các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… tiếp tục được du khách Nga quan tâm, trong đó lợi thế về khí hậu, biển đảo và hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch là những yếu tố hấp dẫn đối với thị trường này", Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phân tích.

Không chỉ tăng cường thu hút khách Nga đến Việt Nam, ở chiều ngược lại, thị trường trao đổi khách Việt Nam sang Nga còn nhiều dư địa phát triển. Nga là một trong những điểm đến được du khách Việt Nam quan tâm.

Lên kế hoạch tham quan nước Nga, du khách Việt không thể bỏ lỡ những điểm đến nổi tiếng như: Quảng trường Đỏ, thành phố Saint Petersburg, các cung điện nguy nga và những trải nghiệm về "đêm trắng", cùng hệ thống đường sắt xuyên suốt đất nước. Xu hướng du lịch khám phá, trải nghiệm các thành phố và hành trình bằng tàu hỏa cũng mở ra tiềm năng phát triển thêm các sản phẩm chuyên biệt dành cho khách Việt Nam tới Nga.

Việt Nam có nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách Nga, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa, thể thao, MICE và các sản phẩm trải nghiệm, khám phá. Các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… tiếp tục được du khách Nga quan tâm, trong đó lợi thế về khí hậu, biển đảo và hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch là những yếu tố hấp dẫn đối với thị trường này. Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Đại diện Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga tại Việt Nam Alexander Kardo-Sysoev bày tỏ mong muốn hai quốc gia tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch. Đồng thời, đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ các số liệu thống kê về khách Nga đến Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu và xây dựng các chương trình hợp tác.

Phía Nga cũng trân trọng mời đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tham dự phiên họp Tổ công tác du lịch Việt Nam-Nga dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Moskva.

Dự kiến, cuối tháng 10 tới đây, đoàn công tác của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược - đơn vị chuyên nghiên cứu và đào tạo về du lịch của Chính phủ Liên bang Nga sẽ sang Việt Nam. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm thu hút khách Việt Nam với các doanh nghiệp lữ hành chuyên phục vụ thị trường Nga và tổ chức phiên họp toàn thể tại Trung tâm Văn hóa và khoa học Nga.

Gỡ nút thắt về thị thực, tăng cường quảng bá sản phẩm du lịch đặc sắc

Cùng với những kết quả tích cực về tăng trưởng lượng khách, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga cần giải quyết một số vấn đề thị thực. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quảng bá, phát triển các sản phẩm trọng điểm.

Nhớ lại thời điểm ngày 15/3/2022, khi du lịch mở cửa trở lại du lịch sau đợt dịch Covid-19, Việt Nam đã khôi phục chính sách đơn phương miễn thị thực cho công dân Nga nhập cảnh Việt Nam. Từ ngày 15/8/2023, thời hạn tạm trú đối với công dân thuộc diện miễn thị thực được nâng lên 45 ngày và thời hạn của thị thực điện tử lên 90 ngày.

Song, trên thực tế, du khách Việt Nam đến Nga hiện vẫn gặp một số khó khăn về thủ tục thị thực. Việc nghiên cứu các chính sách thị thực thông thoáng sẽ góp phần tạo thuận lợi cho trao đổi khách hai chiều. Cụ thể, cần tiếp tục cải thiện thủ tục xuất nhập cảnh tại các sân bay của Nga, trong đó, có việc nâng cao hiệu quả hệ thống tra cứu và đối chiếu thông tin cá nhân của khách quốc tế.

Bên cạnh đó, cần thống nhất, thúc đẩy các giải pháp tạo thuận lợi cho thanh toán trong hoạt động du lịch, nghiên cứu mở rộng các phương thức thanh toán thuận tiện, an toàn, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho du khách Việt Nam và Nga. Qua đó, góp phần nâng cao trải nghiệm và thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai nước.

Ở khía cạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đề nghị hai bên tăng cường tổ chức các chương trình quảng bá du lịch song phương, sự kiện quảng bá chéo, Tuần Văn hóa-du lịch Việt Nam tại Nga và Tuần Văn hóa-du lịch Nga tại Việt Nam. Song song đó, đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, truyền thông trực tuyến và mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng: "Chuyển đổi số và các nền tảng số đang trở thành những kênh quảng bá du lịch hiệu quả, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch".

Hiện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tập trung phát triển, nâng cấp trang quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài vietnam.travel, hiện đã có 11 ngôn ngữ, trong đó, có tiếng Nga.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, số liệu thống kê về thị trường khách, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiếp cận thông tin và tìm kiếm đối tác. Đồng thời nghiên cứu khả năng tổ chức các chương trình đào tạo tiếng Nga cho nhân lực du lịch Việt Nam, nhất là hướng dẫn viên.

Theo đại diện Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga tại Việt Nam Alexander Kardo-Sysoev, phía Nga đề xuất phối hợp với Trung tâm Văn hóa và khoa học Nga tại Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo tiếng Nga dành cho hướng dẫn viên và người lao động trong ngành du lịch. Cùng với đó, sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để nghiên cứu, cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch.

Trên cơ sở thảo luận về những vấn đề trọng tâm nhằm tăng cường trao đổi khách hai chiều, đơn vị quản lý, doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Nga cần quan tâm phát triển các sản phẩm mới, khuyến khích du khách khám phá văn hóa và đất nước của nhau thông qua du lịch điện ảnh, du lịch nghệ thuật và các sản phẩm trải nghiệm chuyên biệt.

"Nhu cầu đi lại, tham quan và tìm hiểu văn hóa của người dân hai nước là nền tảng quan trọng để thúc đẩy trao đổi khách du lịch song phương. Chất lượng và nhu cầu chi tiêu của khách du lịch hai chiều cũng đang có sự thay đổi theo hướng đa dạng hơn, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm phù hợp", Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết thêm.

Hiện Việt Nam chưa có văn phòng xúc tiến du lịch chính thức tại Nga. Do đó, việc tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá trực tiếp và trực tuyến được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận diện điểm đến Việt Nam tại thị trường Nga.