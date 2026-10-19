Con người thật của Triệu Lệ Dĩnh

Ngày 16/10, nhà tạo mẫu Mã Thụy đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời nhìn lại tình bạn kéo dài một thập kỷ. Qua những chia sẻ của anh, nữ diễn viên hiện lên với cách ứng xử điềm tĩnh, sự quan tâm dành cho bạn bè và lựa chọn tập trung vào công việc thay vì bị cuốn vào những ồn ào bên ngoài.

Theo Mã Thụy, tính cách của hai người có nhiều điểm khác biệt. Nếu anh thường thẳng thắn bày tỏ quan điểm và sẵn sàng lên tiếng trước những điều mình cho là bất bình, Triệu Lệ Dĩnh lại có xu hướng giữ bình tĩnh, hạn chế tranh luận. Thay vì dành thời gian giải thích trước mọi lời bàn tán, cô chọn tập trung vào những việc mình theo đuổi và chứng minh bản thân bằng hành động.

Điều khiến Mã Thụy trân trọng người bạn lâu năm không chỉ là thái độ làm việc mà còn nằm ở cách cô quan tâm đến những người xung quanh. Theo anh, thành quả mà Triệu Lệ Dĩnh đạt được không đơn thuần đến từ may mắn, mà còn là kết quả của quá trình nỗ lực, kiên trì và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Triệu Lệ Dĩnh.

Một chi tiết đáng chú ý trong bài viết là phản ứng của nữ diễn viên mỗi khi Mã Thụy lên tiếng bảo vệ cô trước những ý kiến trái chiều. Theo chia sẻ của nhà tạo mẫu, điều đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh nghĩ đến không phải việc bản thân được bênh vực, mà là lo người bạn của mình có thể bị kéo vào tranh cãi và chịu những lời công kích.

Trong suốt 10 năm đồng hành, Mã Thụy nhiều lần công khai quan điểm về những vấn đề liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh. Anh hiểu rằng việc lên tiếng có thể khiến bản thân trở thành tâm điểm chú ý, nhưng vẫn muốn đưa ra góc nhìn của người đã trực tiếp chứng kiến một số sự việc. Trong khi đó, nữ diễn viên chọn cách hạn chế phản hồi và tập trung cho sự nghiệp.

Khép lại lời chúc sinh nhật, Mã Thụy mong Triệu Lệ Dĩnh có thêm cơ hội gặp được những kịch bản thực sự phù hợp với mong muốn của cô. Tuy nhiên, điều anh kỳ vọng hơn cả là nữ diễn viên biết dành thời gian chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi và không phải liên tục căng mình trước áp lực công việc lẫn dư luận.

Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Hoa ngữ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô xây dựng được vị trí riêng trên màn ảnh, đồng thời thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Những chia sẻ của Mã Thụy mang đến góc nhìn từ người bạn đã đồng hành lâu năm, thay vì chỉ nhìn nữ diễn viên qua hình ảnh xuất hiện trước công chúng.

Về cuộc sống hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được sự chú ý qua các thông tin liên quan đến sức khỏe, hoạt động cá nhân và định hướng công việc. Những diễn biến về đời tư của cô thường thu hút sự quan tâm lớn, song cần được nhìn nhận dựa trên thông tin công khai, tránh suy diễn từ hình ảnh hoặc tin đồn chưa được xác nhận.

Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Trong sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện và Minh Lan Truyện. Các vai diễn thuộc nhiều dạng nhân vật giúp cô mở rộng hình ảnh trên màn ảnh, từ những câu chuyện tình cảm đến tác phẩm có yếu tố lịch sử và đấu tranh sinh tồn.

Sau khi tạo dựng tên tuổi ở mảng truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục tham gia điện ảnh với những lựa chọn đa dạng hơn, trong đó có Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Điều Thứ 20 và Con Đường Hạnh Phúc. Qua từng giai đoạn, nữ diễn viên từng bước mở rộng phạm vi diễn xuất, cho thấy nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới trong sự nghiệp.

Từ lời kể của Mã Thụy, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh không chỉ gắn với một diễn viên kiên trì theo đuổi công việc mà còn là người quan tâm đến cảm xúc của bạn bè. Sau một thập kỷ gắn bó, điều khiến anh trân trọng cô dường như không nằm ở danh tiếng, mà ở cách nữ diễn viên đối xử với những người bên cạnh mình.