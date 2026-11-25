Từ chỗ là món ăn quý hiếm, xa xỉ của giới quý tộc, yến sào ngày càng trở thành loại thực phẩm bổ dưỡng dễ tiếp cận đối với số đông. Ai cũng biết yến sào chính là chiếc tổ do chim yến xây nên để chuẩn bị cho việc đẻ, ấp trứng và nuôi con. Vậy khi con người lấy tổ yến, những quả trứng và chim non sẽ đi đâu? Chim bố mẹ có bỏ mặc con khi mất tổ? Việc khai thác tổ yến có đồng nghĩa với việc phá hủy một gia đình chim?

Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm và cách thức thu hoạch.

Yến sào thực chất là gì?

Khác với nhiều loài chim sử dụng cành cây, rơm rạ, lá khô hay bùn đất để làm tổ, chim yến tạo nên chiếc tổ đặc biệt bằng chính nước bọt của mình. Trong mùa sinh sản, tuyến nước bọt dưới lưỡi chim phát triển mạnh, tiết ra chất dịch giàu glycoprotein. Chim dùng chất dịch này đan thành từng sợi, bám lên vách đá hoặc những thanh gỗ trong nhà nuôi yến. Khi tiếp xúc với không khí, nước bọt khô lại, cứng dần và kết dính thành chiếc tổ hình bán nguyệt.

Đây cũng chính là nguyên liệu chủ yếu tạo nên tổ yến mà con người thu hoạch và sử dụng làm thực phẩm. Chim yến xây tổ để phục vụ mục đích sinh sản và nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo.

Chiếc tổ không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là chỗ dựa thiết yếu để chim non được bảo vệ, chăm sóc và lớn lên.

Thông thường, một cặp chim yến đẻ khoảng hai trứng trong mỗi chu kỳ sinh sản. Trứng được ấp trong khoảng 22-26 ngày, chim non được bố mẹ tiếp tục chăm sóc trong khoảng 40-45 ngày. Khi đủ lông cánh và có khả năng bay, chim non rời tổ, bắt đầu cuộc sống tự lập.

Từ lúc bắt đầu xây tổ đến khi chim non trưởng thành và rời đi, một chu kỳ sinh sản kéo dài khoảng 3-4 tháng. Trong suốt thời gian đó, chiếc tổ không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là chỗ dựa thiết yếu để chim non được bảo vệ, chăm sóc và lớn lên.

Điều gì xảy ra nếu lấy tổ yến khi chim chưa lớn?

Đây chính là điều khiến nhiều người băn khoăn khi tìm hiểu về nghề khai thác yến sào. Hãy thử hình dung một chiếc tổ có hai chim non còn đỏ hỏn, chưa mọc đủ lông, chưa thể bay. Chim bố mẹ phải liên tục kiếm thức ăn, trở về tổ để chăm sóc con. Nếu chiếc tổ bị lấy đi vào thời điểm này, những con non sẽ mất nơi trú ngụ. Chúng có thể bị rơi xuống, không được tiếp tục chăm sóc và đối mặt với nguy cơ chết.

Nếu tổ đã có trứng nhưng chưa nở, việc lấy tổ cũng đồng nghĩa với việc phá hủy cơ hội sinh sản của đôi chim. Những quả trứng có thể bị vỡ hoặc không còn điều kiện để tiếp tục được ấp.

Không phải cứ mất tổ là chim bố mẹ sẽ lập tức làm một chiếc tổ khác rồi tiếp tục nuôi con. Việc xây tổ đòi hỏi thời gian và năng lượng. Nếu bị can thiệp vào giữa chu kỳ sinh sản, đôi chim có thể phải trì hoãn việc sinh sản, bỏ địa điểm làm tổ hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp tục nuôi con.

Việc xây tổ đòi hỏi thời gian và năng lượng.

Một tài liệu về phương pháp khai thác tổ yến được Cục Sở hữu trí tuệ công bố cũng chỉ ra rằng, việc khai thác nhầm tổ non chưa được chim sử dụng để đẻ trứng có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh sản, khiến chim bố mẹ mất cơ hội sinh sản trong mùa đó. Việc lấy tổ đã có trứng hoặc chim non tất nhiên còn gây ra hậu quả trực tiếp hơn đối với thế hệ chim đang phát triển.

Nói cách khác, nếu con người lấy tổ đúng lúc chim đang ấp trứng hoặc nuôi con, cái giá phải trả không chỉ là một chiếc tổ bị mất mà có thể là cả một lứa chim non không thể trưởng thành.

Người nuôi yến lấy tổ vào lúc nào?

Tin mừng là người nuôi yến có cách thu hoạch hạn chế tối đa tác động đến quá trình sinh sản của chim, đó là chờ đến khi chim non trưởng thành, đủ khả năng bay và rời khỏi tổ.

Khi ấy, chiếc tổ đã hoàn thành nhiệm vụ sinh học của nó trong chu kỳ sinh sản. Chim bố mẹ và chim non không còn phụ thuộc vào chiếc tổ cũ, người nuôi có thể thu hoạch mà không trực tiếp tước đi nơi nuôi dưỡng một lứa chim đang lớn. Một chu kỳ từ khi làm tổ đến khi chim non rời tổ kéo dài khoảng 3-4 tháng.

Đáng chú ý, việc chờ chim non rời tổ không có nghĩa là người nuôi phải bỏ mặc chiếc tổ vô thời hạn. Chim yến có thể sử dụng lại những vị trí làm tổ cũ trong các chu kỳ sinh sản tiếp theo. Vì thế, người nuôi cần theo dõi, xác định chính xác tổ nào đã hoàn thành một chu kỳ sinh sản để thu hoạch đúng thời điểm.

Người nuôi kiểm tra định kỳ, đánh dấu những tổ đã được chim sử dụng để đẻ trứng hoặc nuôi con, sau đó chỉ thu hoạch những tổ mà chim đã nuôi con xong và bỏ đi. Đây là một phương pháp để vừa khai thác sản phẩm, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn chim.

Trên thực tế, không ít người nuôi yến chủ động lấy tổ ngay sau khi chim vừa xây xong, trước khi chim kịp đẻ trứng. Lý do chủ yếu liên quan đến chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Có những người nuôi yến thu hoạch tổ yến mới vì loại tổ này ít lông, sạch sẽ, được khách hàng ưa chuộng hơn.

Tổ mới xây thường có màu trắng, ít lông và tạp chất, hình dáng đẹp, thuận lợi cho việc sơ chế. Nếu để chim sử dụng qua nhiều chu kỳ sinh sản, tổ có thể được đắp thêm nhiều lớp nước bọt, lẫn lông, vỏ trứng và chất thải của chim non, việc làm sạch trở nên phức tạp hơn.

Khi bị lấy mất tổ, chim yến có thể tiếp tục xây tổ mới để sinh sản. Đây là cơ sở khiến một số người nuôi áp dụng cách thu hoạch tổ sớm, với kỳ vọng có thể tăng số lần khai thác trong năm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa việc lấy tổ trước khi chim đẻ trứng hoàn toàn không gây ảnh hưởng. Chim phải tiêu tốn thêm thời gian và năng lượng để xây lại tổ. Nếu việc khai thác lặp đi lặp lại, không có thời gian cho chim sinh sản và nghỉ ngơi, sức khỏe cũng như khả năng duy trì đàn có thể bị tác động.