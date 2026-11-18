Hội chợ Pushkar được tổ chức hằng năm tại khu vực những cồn cát ở bang Rajasthan. Các chủ trang trại từ nhiều vùng trên khắp Ấn Độ mang vật nuôi đến trưng bày và giới thiệu với khách tham quan. Trong số hàng nghìn con vật tại đây, có những cá thể được định giá hàng chục tỷ đồng. Hoạt động mua bán và trưng bày bắt đầu từ ngày sau lễ Diwali. Các chương trình tôn giáo và văn hóa của hội chợ chính thức khai mạc vào ngày 17/11.

Golden King được đưa đến từ Surat, bang Gujarat. Con ngựa cao 1,65 m, nổi bật với bộ lông màu cremino. Theo chủ sở hữu, Golden King là cá thể ngựa Marwari duy nhất ở Ấn Độ có màu lông này. Mức giá ông đưa ra là 21 crore rupee, tương đương khoảng 57,6 tỷ đồng.

Con ngựa cao 1,65m, mang màu lông hiếm được định giá gần 58 tỷ đồng. Ảnh: Bhaskar English

Golden King còn được đánh giá cao về khả năng sinh sản. Theo thông tin được công bố, con ngựa này đã có 6 con. Chi phí phối giống với Golden King vào khoảng 1,5 lakh rupee (tương đương 41 triệu đồng). Chủ sở hữu cho biết ông đưa con ngựa đến Pushkar chỉ để trưng bày.

Hội chợ còn có Chhota Sultan, một con trâu giống Murrah nặng 800 kg được đưa đến từ thành phố Gwalior. Đây là hậu duệ của con trâu nổi tiếng Sultan. Chhota Sultan dài khoảng 2,7 m, cao 1,7 m và được cho là có giá 25 lakh rupee (khoảng 685 triệu đồng).

Từ Jaipur, ông Abhinav Tiwari, một người đam mê chăn nuôi, mang ba giống bò Punganur, Mini Mouse và Vechur đến giới thiệu với khách tham quan. Punganur được xem là một trong những giống bò nhỏ nhất, chỉ cao khoảng 40 cm và có thể cho khoảng 3 lít sữa mỗi ngày. Bò Mini Mouse cao từ 45 đến 60 cm, cho khoảng 3–5 lít sữa mỗi ngày. Giống Vechur cũng thu hút sự quan tâm nhờ vóc dáng nhỏ và khả năng cho tới 5 lít sữa mỗi ngày.

Theo Sở Chăn nuôi, tính đến ngày 15/11, tổng cộng 7.598 con vật đã được đưa đến hội chợ Pushkar. Trong số đó có 4.150 con ngựa và 3.411 con lạc đà. Những con vật với kích thước và ngoại hình khác biệt thu hút nhiều khách tham quan, trong đó có du khách quốc tế.

(Theo Bhaskar English)