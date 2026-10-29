Con nghiện ngồi sau vô-lăng!

Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ cư trú trên địa bàn TP Hà Nội sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 4 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua.