Con nghiện ngồi sau vô-lăng!
Trong quá trình TTKS trên tuyến Tỉnh lộ 718 (địa phận xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) vào chiều 27-10, Tổ CSGT Hàm Thuận Nam (Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT- Công an tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra, phát hiện tài xế C.V.T. (2002, trú xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải BKS 60K-869.xx, dương tính với chất ma túy.
Bước đầu T. thừa nhận đã sử dụng ma túy đá trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T., đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/con-nghien-ngoi-sau-vo-lang-post360176.html