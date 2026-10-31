'Con nghiện' giấu ma túy trong hũ gạo để dùng dần và bán kiếm lời

Bị cáo Hà Văn Hia tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 19-5-2026, Hà Văn Hia (1987, trú xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) đi đến khu vực bản Pảo (xã Mường Quàng, Nghệ An) mua ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch. Sau khi mang ma túy về nhà, Hà Văn Hia chia thành nhiều gói nhỏ để cất giấu ở các vị trí khác nhau. Một số gói được Hia cho vào lọ thủy tinh rồi giấu trong hũ đựng gạo và trong khu vực bếp.

Chiều 21-5, khi Hia đang giấu ma túy trong túi quần và đứng trước nhà thì bị tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở của Hia, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói ma túy. Tổng khối lượng ma túy Hia phải chịu trách nhiệm trong vụ án là hơn 145g.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Hia về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, bị cáo Hia thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và thể hiện sự ăn năn, hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo khai, trong quá trình đi làm thuê bị bạn bè rủ rê dẫn đến nghiện ma túy. Để có ma túy thỏa mãn cơn nghiện và có tiền tiêu xài, Hia quyết định mang khoản tiền tích cóp 25 triệu đồng để mua ma túy về bán và sử dụng. Để tránh bị phát hiện, Hia chia nhỏ số ma túy rồi cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hà Văn Hia là nghiêm trọng cho xã hội, cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hia 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.