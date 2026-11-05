'Con nghiện' bị tạm giam

Cơ quan CSĐT tống đạt lệnh bắt giam Q.

Qua rà soát, Công an xã Tam Mỹ phát hiện Q. có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành test nhanh, xác định Q. dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, đối tượng Q. thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của mình. Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Q. về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy” để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.