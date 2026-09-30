'Cơn mưa giải khát' cho thể thao Việt Nam

Mưa bắt đầu từ sáng sớm và nhanh chóng trở thành cơn ác mộng với những phóng viên di chuyển bằng phương tiện công cộng. Từ nơi ở cách ga trung tâm Nagoya khoảng 30 phút, tôi mất khoảng một tiếng rưỡi để tới khu vực Mizuho Park, nơi diễn ra môn cầu mây.

Các tuyển thủ cầu mây Việt Nam nhận huy chương vàng ASIAD 20.

Cơn mưa lớn khiến con đường quen thuộc dẫn thẳng vào khu sân vận động chính Mizuho Park bị đóng. Chúng tôi phải đi vòng, tổng hành trình từ khách sạn tới nhà thi đấu kéo dài gần 2 tiếng. Hành trình di chuyển đó khiến chúng tôi liên tưởng tới chặng đường tiến tới chức vô địch đầy gian nan của các nữ tuyển thủ cầu mây Việt Nam ở nội dung đôi nữ. Khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước đội tuyển Lào đầy bất ngờ, các tuyển thủ cầu mây Việt Nam sau đó lấy lại tự tin, lần lượt thắng Myanmar, Malaysia ở vòng bảng, Hàn Quốc ở bán kết và Philippines ở chung kết cùng tỷ số 2-0.

Sau 20 năm, cầu mây đôi nữ Việt Nam lại đứng trên đỉnh ASIAD. Quan trọng hơn, đó là HCV thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, tròn một tuần sau tấm HCV đầu tiên của karate.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã. Chỉ đến khi các vận động viên hoàn thành thi đấu, những hạt mưa ở Nagoya mới bắt đầu thưa dần. Khoảng 12 giờ, lễ trao huy chương diễn ra. Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên bước lên bục cao nhất. Để vận động viên có vài phút đứng trên bục cao nhất là những năm tháng tập luyện, chấn thương, áp lực và cả những lần thất bại mà ít ai được chứng kiến, là nhiều năm chờ đợi và rất nhiều sự kỳ vọng vụt qua trước mắt. Trong khoảnh khắc các nữ vận động viên hát vang Quốc ca Việt Nam, vui mừng cầm trên tay tấm HCV, mọi nhọc nhằn trong hành trình di chuyển của chúng tôi đều tan biến.