Con mới 3 tháng, mẹ U40 vẫn mang máy hút sữa ra Hà Nội gặp BIGBANG

Trong hành lý ra Hà Nội xem concert BIGBANG, chị K. (34 tuổi, phường Phú Thọ, TP. HCM) mang theo lỉnh kỉnh đồ dùng hút sữa từ máy, phễu hút đến bình sữa. Đang nuôi con 3 tháng tuổi bằng sữa mẹ, chị phải tính cả những cữ hút sữa trong chuyến đi gặp thần tượng.

Trước chuyến đi, chị K. hút sữa dự trữ đủ cho con dùng trong 1 - 2 ngày, ghi chú giờ uống sữa, thói quen ngủ và dặn người nhà cách nhận biết lúc bé đói, buồn ngủ. Khi thu xếp xong xuôi, người mẹ mới yên tâm chuẩn bị cho cuộc hẹn với thần tượng

Đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Hà Nội, tối 24/10, diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt.

"Chớp mắt đã đến tuổi U40. Tôi sợ lần tới lại bận con cái, công việc, rồi tiếp tục gác lại, đâu biết cơ hội sau sẽ thế nào, nên lần này quyết định "trốn con" ra Hà Nội một ngày", chị K. chia sẻ.

Con mới 3 tháng, mẹ mang máy hút sữa ra Hà Nội xem concert

Ngày 24 - 25/10, BIGBANG tổ chức hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong khuôn khổ BIGBANG 2026 - 2027 World Tour (XX: Cosmos), gây sốt cộng đồng khán giả Việt.

Với nhiều người đã yêu mến nhóm suốt 15 - 20 năm, đây còn là cuộc hẹn với những ký ức tuổi trẻ. Những cô cậu học trò, sinh viên ngày nào nay đã đi làm, lập gia đình, có con. Dù bận rộn với công việc và gia đình, các V.I.P (tên gọi fan BIGBANG) vẫn háo hức được xem thần tượng biểu diễn. Ở tuổi U40, để hòa mình vào đêm nhạc BIGBANG, nhiều khán giả phải tìm người chăm bé, gửi con cho ông bà, thậm chí mang theo... máy hút sữa.

Chị K. khởi hành từ TP. HCM ra Hà Nội vào sáng 25/10.

Chị K. kể, chị biết đến BIGBANG năm 2006, qua một chương trình truyền hình giới thiệu về công ty của Se7en. Thời ấy, Se7en là ca sĩ solo nổi tiếng của YG Entertainment, còn BIGBANG mới chỉ là nhóm nhạc non nớt vừa ra mắt. Ấn tượng với những chàng trai hát nhạc hiphop, phong cách cá tính khác với nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc thời bấy giờ, chị K. dần tìm hiểu rồi yêu thích, theo dõi nhóm, đến nay đã là V.I.P tròn 20 năm.

Năm 2012, khi BIGBANG lần đầu về Việt Nam biểu diễn, chị K. lỡ hẹn dù địa điểm tổ chức gần nhà. Lúc đó, chị là sinh viên năm thứ hai, không có điều kiện kinh tế để mua vé. Lần lỡ hẹn ấy trở thành điều tiếc nuối, khiến chị luôn tự nhủ sẽ đi concert khi có khả năng.

Sau này, công việc và cuộc sống bận rộn khiến dự định sang nước ngoài xem concert BIGBANG của chị K. nhiều lần phải gác lại. Lần này, biết BIGBANG về Hà Nội tổ chức 2 đêm nhạc, chị K. háo hức, nhưng cũng phân vân vì con mới 3 tháng tuổi. Cuối cùng, chồng là người động viên chị thực hiện chuyến đi ra Hà Nội.

"Năm 2017, tôi có dịp xem G-Dragon biểu diễn concert cá nhân tại Philippines, nhưng chưa từng xem concert BIGBANG trọn vẹn. Nếu bỏ lỡ lần này, không biết đến bao giờ mới có dịp xem BIGBANG. Chồng nghĩ, có thể tôi lại tiếc nuối như năm 2012, nên động viên tôi đi, bảo tôi yên tâm vì ở nhà đã có chồng và người nhà chăm bé", chị K. bộc bạch.

Chị K. ghi chú lại nếp sinh hoạt, ăn uống của con nhỏ để người thân tiện theo dõi trong lúc chị ra Hà Nội xem concert BIGBANG.

Sáng 25/10, chị K. khởi hành chuyến bay từ 8h, dự kiến ở lại Hà Nội một đêm sau concert rồi trở về TP. HCM vào trưa hôm sau. Trước chuyến đi, chị hút sữa dự trữ, ghi chú giờ uống sữa, thói quen ngủ và nếp sinh hoạt của bé để người nhà tiện theo dõi.

Trong hành lý ra Hà Nội, chị mang theo cả máy hút sữa để sử dụng khi xa con. Dù có phần bất tiện, chị K. không quá phiền lòng, vì được gặp các thành viên BIGBANG "bằng xương bằng thịt".

Gửi 3 con nhỏ, giao cửa hàng cho chồng để đi gặp thần tượng

Với chị Ngọc Liên (36 tuổi, Hà Nội), BIGBANG cũng là nhóm nhạc chị yêu thích từ năm lớp 12. Sau 20 năm, chị đã là mẹ hai con, có thể tự chi trả cho sở thích của mình nhưng mỗi lần đi xem concert, chị lại phải thu xếp người chăm các bé, trong đó con út mới gần 11 tháng tuổi. Lần này, chị Liên nhờ bà ngoại và bác dâu hỗ trợ để cùng bạn bè đi xem concert.

Tối 24/10, chị Ngọc Liên là một trong hàng ngàn khán giả tập trung bên ngoài SVĐ Mỹ Đình để dõi theo và hòa nhịp cùng đêm diễn đầu tiên của BIGBANG.

Tối 24/10, chị Ngọc Liên hòa mình vào hàng ngàn khán giả bên ngoài Sân vận động Mỹ Đình. Chị nói vui, chị thuộc hạng vé "CAT6" - cách người hâm mộ gọi những khán giả đứng ngoài sân dù không có vé vào xem.

"Tôi mua được vé hạng Premium 3 giá 7,5 triệu đồng cho đêm thứ hai, nhưng vì quá háo hức, không thể ngồi nhà chờ nên đêm đầu vẫn ra sân vận động hòa chung không khí. Bé út buổi tối thường bám mẹ, thấy mẹ đi là khóc nên tôi phải nhờ bà ngoại chăm giúp để được "trốn con" hai buổi tối đi gặp thần tượng", chị Liên nói vui.

Từ Nghệ An, chị Hương Lúa (33 tuổi), một người hâm mộ lâu năm của BIGBANG, cũng thu xếp ra Hà Nội xem concert. Để dành một ngày gặp thần tượng, người mẹ 3 con phải sắp xếp trước khá nhiều công việc.

Chị Lúa - mẹ 3 con đến từ Nghệ An - đầu tư trang phục gợi cảm đi xem concert BIGBANG.

Mỗi ngày, chị Lúa thường qua nhà hàng kiểm tra chất lượng bánh mì, pizza, từ phần bánh, nước sốt đến việc vận hành, nhân sự. Xong việc, chị lại về tiệm vàng kiểm hàng hóa, đối chiếu sổ sách và xử lý những công việc phát sinh. Ngoài điều hành cửa hàng kinh doanh, chị Lúa còn phải theo sát lịch học thêm, học chính khóa của 3 con.

Bởi vậy, bên cạnh săn vé, đặt xe ra Hà Nội, chị còn nhờ chồng và nhân viên quán xuyến công việc, nhờ người thân chăm các con. Thu xếp xong, chị mới có thể dành thời gian cho sở thích riêng.

Diện áo quây, quần short cùng đôi bốt đỏ cao quá gối, chị Lúa được nhiều người khen trẻ trung không kém những khán giả gen Z. Chị nói vui, hiếm khi có dịp "lên đồ" đi gặp BIGBANG nên muốn "quẩy hết mình", sợ rằng 10 năm nữa "đau khớp, mỏi gối" không còn đủ sức theo thần tượng. "Bắp, Bông, Dưa Hấu (3 con của chị Lúa) vẫn nghĩ mẹ ra Hà Nội có công việc quan trọng, chứ không biết mẹ đi xem concert", chị Lúa hài hước chia sẻ.

Người chi 20 triệu đồng gặp thần tượng, người chăm con để vợ đi xem concert

Từ TP. HCM ra Hà Nội, anh Trần Quang Huy (40 tuổi) dành khoảng 20 triệu đồng cho chuyến đi xem BIGBANG. Để có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, anh phải thu xếp công việc, xin nghỉ phép. "Tôi đi concert không phải xin cha, xin mẹ mà là xin... Giám đốc, xin Nhân sự", anh Huy hài hước chia sẻ.

Anh Quang Huy cho biết, anh mua vé hạng CAT1 giá 6,5 triệu đồng, đồng thời chi thêm tiền nhờ người canh mua hộ (1 triệu đồng/vé). Anh đi cùng hai người bạn, mua 3 vé liền kề, nhưng khi ra Hà Nội nhận vé, cả nhóm lại phải ngồi ở ba khu vực khác nhau vì người bán vé "lật kèo". Chuyện không như dự tính khiến anh hụt hẫng, song anh không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng trước buổi diễn.

Anh Quang Huy chọn trang phục tông hồng trẻ trung đi xem concert BIGBANG, chiều 24/10.

Với vị khán giả 40 tuổi, điều khiến anh sẵn sàng dành tiền bạc, thời gian cho chuyến đi là cơ hội trực tiếp nghe những ca khúc đã gắn bó với tuổi trẻ. Anh cho rằng, tình cảm khán giả dành cho BIGBANG không chỉ là "xem thần tượng biểu diễn", mà đây là một phần ký ức của một thế hệ khán giả 8X, 9X Việt Nam.

Có mặt tại SVĐ Mỹ Đình từ 16h ngày 24/10, anh Quang Huy nhận thấy các khán đài đã đông kín người. Qua trò chuyện, anh biết nhiều khán giả ngồi quanh mình mua vé xem cả hai đêm. Sự háo hức của hàng chục ngàn V.I.P, khoảnh khắc cả khán đài cùng hát theo ca khúc Haru Haru khiến anh xúc động.

"Hôm nay mà không có mặt tại SVĐ Mỹ Đình, có lẽ tôi sẽ tiếc lắm. Nhạc mới của BIGBANG có thể không còn gây sốt như thời đỉnh cao, nhưng những bài hát cũ của họ là kỷ niệm của một thế hệ. Với tôi, BIGBANG gắn với giai đoạn rực rỡ nhất trong hành trình yêu thích nhạc Hàn Quốc, mang đến cảm hứng sống và theo đuổi những ước mơ tuổi trẻ", anh Quang Huy bày tỏ.

Nam khán giả tận hưởng concert cùng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) thì nhận chăm 2 con để vợ yên tâm đi gặp thần tượng.

Bé lớn nhà anh Sơn năm nay 4 tuổi, bé nhỏ mới 4 tháng. Biết bà xã yêu thích BIGBANG từ thời học sinh, đặc biệt là thành viên Daesung, anh ủng hộ vợ đến xem đêm diễn thứ hai.

Anh Sơn dẫn vợ đi đổi vé, sáng 24/10.

Đây không phải lần đầu anh Sơn ở nhà chăm con để vợ đi concert. Năm ngoái, bà xã anh vào TP. HCM trong chuyến đi 3 ngày, kết hợp vui chơi và xem nhóm 2NE1 biểu diễn. Khi ấy, anh ở nhà chăm bé lớn. Lần này, vợ vừa sinh con thứ hai, anh càng muốn bà xã có khoảng thời gian dành cho bản thân. Chứng kiến những vất vả của vợ khi sinh nở, chăm con, anh mong vợ được ra ngoài, tận hưởng niềm vui, sở thích cá nhân.

"Sinh con, nuôi con cũng vất vả, mệt mỏi. Có dịp như thế này để vợ sống lại thanh xuân, tâm lý thoải mái hơn nên tôi rất ủng hộ. Ngoài việc ở nhà chăm hai bé, tôi còn mua sẵn 6 viên pin để vợ thay cho lightstick (gậy cổ vũ) trong đêm nhạc", anh Sơn chia sẻ.