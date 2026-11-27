Sau đợt mưa lũ vừa qua, tình trạng sạt lở ven sông Vệ đoạn qua thôn Trường Khánh, xã Thiện Tín đang ngày càng nghiêm trọng. Dòng nước khoét sâu vào bờ, cuốn trôi hàng chục mét khối đất đá, làm mất nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân. Đáng lo ngại, sạt lở đã áp sát, gây hư hại di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi.

Nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu đến sát chân tường thành, khiến di tích đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi

Hơn 400m tường thành trước nguy cơ bị xóa sổ

Theo ghi nhận, hơn 400m tường thành bằng đất dọc bờ sông Vệ đã bị sạt lở. Nhiều đoạn tường thành mất hoàn toàn dấu tích, những đoạn còn lại cũng bị dòng nước ăn sâu đến sát chân di tích. Di sản gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Quảng Ngãi đang đối mặt với nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng.

Ông Bùi Chạy, ở thôn Trường Khánh, xã Thiện Tín cho biết, trước đây tường thành cách mép sông khoảng 15 - 20m, nhưng hiện nay nhiều vị trí đã bị sạt lở sát mép, thậm chí mất hẳn dấu vết. “Trước đây cách con sông 15 - 20m, nhưng hiện nay sạt lở sát mép hết rồi, có chỗ đã sạt lở mất luôn. Chúng tôi kiến nghị cấp trên quan tâm, có phương án khắc phục, nếu không đoạn Trường Lũy tại thôn sẽ mất dấu tích”, ông Chạy lo lắng. Theo Quyết định số 800/ QĐ-BVHTTDL ngày 9.3.2011 của Bộ VHTTDL, Trường Lũy Quảng Ngãi được xếp hạng di tích quốc gia. Đây là công trình kiến trúc quân sự đặc biệt, có chiều dài 127,4km, trong đó 113km nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ có giá trị về kiến trúc, khảo cổ và lịch sử quân sự, Trường Lũy còn phản ánh những dấu ấn giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các cộng đồng dân cư qua nhiều thế hệ. Hệ thống tường lũy cùng các đồn, bảo và con đường cổ chạy dọc theo lũy là những tư liệu vật chất quý giá, góp phần làm sáng tỏ lịch sử vùng đất miền Trung.

Hồ sơ khoanh vùng bảo vệ di tích cũng xác định yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực liên quan, nhằm gìn giữ cảnh quan, môi trường sinh thái và các yếu tố cấu thành giá trị di sản. Vì vậy, tình trạng sạt lở kéo dài tại khu vực Trường Khánh không chỉ gây mất đất mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ, gìn giữ di tích.

Sạt lở bờ sông Vệ đoạn qua thôn Trường Khánh đang diễn biến nghiêm trọng sau đợt mưa lũ vừa qua

Không chỉ di tích, đời sống và sinh kế của gần 100 hộ dân ven sông Vệ cũng đang bị đe dọa. Theo người dân, hơn 10 năm qua, lòng sông liên tục lấn sâu vào bờ, có nơi mất gần 20m đất. Riêng mùa mưa bão năm nay, tốc độ sạt lở gia tăng, nước lũ áp sát khu vực nhà ở và đất sản xuất.

Ông Bùi Thanh Tấn, ở thôn Trường Khánh chia sẻ, tình trạng sạt lở kéo dài khiến gia đình và nhiều hộ dân không khỏi bất an. Đất sản xuất bị cuốn trôi, bờ sông ngày càng tiến gần nơi ở, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường ngày. “Thấy sạt lở ngày càng ăn sâu vào đất liền, làm mất đất sản xuất nên cuộc sống của bà con không ổn định, tinh thần cũng bất an, nhất là khi mùa mưa lũ đến”, ông Tấn nói.

Người dân đã chủ động trồng tre và một số loại cây có bộ rễ dài với mong muốn giữ đất, hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, trước dòng chảy lớn và tình trạng xói lở kéo dài, những biện pháp này chưa mang lại hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Trải, Trưởng thôn Trường Khánh cho biết, người dân rất mong các cấp, ngành sớm có giải pháp căn cơ để bảo vệ bờ sông, ổn định đời sống và sản xuất. “Bà con đã trồng tre, trồng các loại cây có bộ rễ dài để giữ đất, nhưng các biện pháp đều không hiệu quả. Chúng tôi mong cấp trên quan tâm, có giải pháp lâu dài để người dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt”, ông Trải kiến nghị.

Nhiều điểm sạt lở đã tiến sát tỉnh lộ 624, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Cần sớm có giải pháp bảo vệ di tích và khu dân cư

Địa phương mong muốn các cấp, ngành quan tâm, sớm bố trí nguồn lực để xử lý tình trạng sạt lở, bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng. Điều đáng lo nhất hiện nay là sạt lở đã tiến rất gần tỉnh lộ 624, chỉ còn chưa đầy 10m. Di tích Trường Lũy cũng đã bị ảnh hưởng một phần. Địa phương mong cấp trên quan tâm, có phương án khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ di tích.

(Ông NGUYỄN NGỌC SINH, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Tín)

Theo chính quyền xã Thiện Tín, tuyến sạt lở dọc sông Vệ qua thôn Trường Khánh kéo dài khoảng 2km. Nhiều điểm sạt lở đã tiến sát đường giao thông và các công trình công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở, chủ động các phương án bảo đảm an toàn, sẵn sàng di dời khi có tình huống nguy hiểm.

Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Tín cho biết, địa phương mong muốn các cấp, ngành quan tâm, sớm bố trí nguồn lực để xử lý tình trạng sạt lở, bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng. “Điều đáng lo nhất hiện nay là sạt lở đã tiến rất gần tỉnh lộ 624, chỉ còn chưa đầy 10m. Di tích Trường Lũy cũng đã bị ảnh hưởng một phần. Địa phương mong cấp trên quan tâm, có phương án khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ di tích”, ông Sinh thông tin.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng, việc khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng và sớm triển khai giải pháp gia cố bờ sông là yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt, cần có phương án bảo vệ các đoạn tường thành còn dấu tích, tránh để một phần di sản có giá trị lịch sử, văn hóa bị mất đi không thể phục hồi.