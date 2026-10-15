Con mải mê thần tượng, cấm đoán có phải cách hay?

Cấm con thần tượng có thể khiến khoảng cách gia đình ngày càng lớn

Việc trẻ dành tình cảm đặc biệt cho một nghệ sĩ, diễn viên hay người nổi tiếng không phải điều bất thường, nhất là trong giai đoạn dậy thì. Đây là thời điểm trẻ bắt đầu định hình bản sắc cá nhân, tìm kiếm hình mẫu để học hỏi và xây dựng những giá trị mà mình theo đuổi. Vì vậy, phản ứng gay gắt hoặc cấm đoán từ cha mẹ không những khó giải quyết vấn đề mà còn có thể khiến trẻ nảy sinh tâm lý chống đối.

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Ở tuổi vị thành niên, trẻ thường có nhu cầu khẳng định bản thân và mong muốn được người lớn tôn trọng những lựa chọn riêng. Một thần tượng có tài năng, phong cách nổi bật hoặc câu chuyện vượt qua khó khăn có thể trở thành hình mẫu để trẻ noi theo. Khi cha mẹ vội vàng phủ nhận người mà con yêu mến, trẻ dễ cảm thấy sở thích và cảm xúc của mình không được thừa nhận.

Trong hoàn cảnh đó, việc theo đuổi thần tượng đôi khi trở thành cách để trẻ bảo vệ lựa chọn cá nhân, thậm chí thể hiện sự phản kháng với gia đình. Trẻ có thể chuyển sang âm thầm theo dõi thần tượng, giấu giếm những khoản chi tiêu hoặc hạn chế chia sẻ chuyện riêng với cha mẹ vì lo bị trách mắng.

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở mức độ say mê thần tượng mà còn ở việc mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái dần mất đi sự cởi mở. Khi trẻ không còn muốn chia sẻ, cha mẹ cũng khó nắm bắt những ảnh hưởng mà con đang tiếp nhận, từ đó bỏ lỡ cơ hội đồng hành và định hướng kịp thời.

Đằng sau sự ngưỡng mộ là mong muốn hoàn thiện bản thân

Nếu chỉ nhìn vào việc trẻ thường xuyên theo dõi tin tức, xem hình ảnh hay tìm hiểu đời tư của người nổi tiếng, cha mẹ có thể cho rằng con đang chạy theo trào lưu. Tuy nhiên, sự yêu thích ấy đôi khi bắt nguồn từ những nhu cầu sâu xa hơn: trẻ nhìn thấy ở thần tượng những phẩm chất mà bản thân mong muốn có được.

Với một số trẻ, sức hấp dẫn của thần tượng nằm ở tinh thần nỗ lực, sự kiên trì và tính kỷ luật. Câu chuyện một nghệ sĩ vượt qua khó khăn để đạt được thành công có thể khơi dậy trong trẻ mong muốn cố gắng hơn trong học tập hoặc theo đuổi mục tiêu cá nhân. Khi được định hướng đúng cách, sự ngưỡng mộ không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn có thể chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Ở những trường hợp khác, trẻ yêu mến thần tượng bởi cách ứng xử, sự tử tế hoặc thái độ tôn trọng mọi người. Việc chứng kiến một người nổi tiếng quan tâm đến người hâm mộ, cư xử chân thành với những người xung quanh có thể giúp trẻ nhận ra giá trị của lòng tốt và sự đồng cảm. Từ đó, trẻ có thêm động lực điều chỉnh cách giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.

Tài năng cũng là một yếu tố khiến trẻ ngưỡng mộ người nổi tiếng. Một ca sĩ có khả năng biểu diễn, một nghệ sĩ biết sáng tác hay một vận động viên đạt thành tích ấn tượng có thể khơi gợi ở trẻ mong muốn phát triển năng lực của chính mình. Sự yêu thích ban đầu đôi khi trở thành động lực để trẻ học nhạc, luyện tập thể thao hoặc kiên trì với một sở trường.

Như vậy, điều cha mẹ cần quan tâm không đơn thuần là con đang yêu thích ai, mà còn là trẻ nhìn thấy điều gì ở người đó và muốn học hỏi những phẩm chất nào. Khi hiểu được động cơ phía sau sự ngưỡng mộ, phụ huynh sẽ có cơ sở để giúp con phân biệt giữa việc yêu mến một hình mẫu với việc lý tưởng hóa thần tượng một cách thiếu thực tế.

Thay vì tìm cách dập tắt sự yêu thích, cha mẹ có thể khuyến khích con nhìn nhận cả những ưu điểm lẫn hạn chế của người nổi tiếng, hiểu rằng thành công thường gắn với quá trình rèn luyện lâu dài. Đây cũng là cơ hội để trẻ học cách đánh giá con người dựa trên hành động, giá trị và năng lực, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh được xây dựng trước công chúng.

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Cha mẹ nên đồng hành thay vì trở thành người cản trở

Cách cha mẹ phản ứng có ảnh hưởng đáng kể đến việc trẻ theo đuổi thần tượng như thế nào. Nếu mọi cuộc trò chuyện đều bắt đầu bằng sự chỉ trích, trẻ có thể tìm đến những không gian khác để chia sẻ sở thích, trong đó có những cộng đồng hâm mộ thiếu sự kiểm soát. Ngược lại, khi được lắng nghe và hướng dẫn, trẻ có nhiều cơ hội hình thành thái độ yêu thích có chừng mực, biết chọn lọc thông tin và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.

Một trong những cách tiếp cận phù hợp là cha mẹ chủ động tìm hiểu điều khiến con yêu mến thần tượng. Phụ huynh có thể cùng con xem một cuộc phỏng vấn, tìm hiểu hành trình nghề nghiệp hoặc trò chuyện về những nỗ lực phía sau thành công của người nổi tiếng. Những cuộc trao đổi như vậy giúp cha mẹ hiểu hơn về thế giới của con, đồng thời tạo cơ hội để trẻ nhìn nhận thần tượng từ nhiều góc độ.

Từ sự ngưỡng mộ đó, cha mẹ có thể cùng con xây dựng những mục tiêu thiết thực. Nếu trẻ yêu thích một ca sĩ vì khả năng biểu diễn, phụ huynh có thể khuyến khích con học hát hoặc rèn luyện kỹ năng phù hợp. Nếu trẻ khâm phục sự kiên trì của một vận động viên, cha mẹ có thể giúp con duy trì thói quen tập luyện hoặc hoàn thành những mục tiêu học tập đã đặt ra. Khi ấy, thần tượng trở thành nguồn cảm hứng để trẻ hành động, thay vì chỉ là đối tượng khiến trẻ dành thời gian theo dõi.

Tuy nhiên, đồng hành không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải chấp nhận mọi hành vi của con. Phụ huynh vẫn cần đặt ra những giới hạn hợp lý về thời gian sử dụng thiết bị, chi tiêu cho thần tượng và trách nhiệm học tập, sinh hoạt. Điều quan trọng là các quy tắc cần được giải thích rõ ràng, có sự trao đổi với trẻ và được áp dụng nhất quán, thay vì xuất phát từ sự tức giận hoặc định kiến.

Cha mẹ cũng cần giúp con hiểu rằng hình ảnh công chúng không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ con người thật của một người nổi tiếng. Trẻ cần biết kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung quảng cáo, tránh chạy theo những lời kêu gọi chi tiền thiếu kiểm soát và không đánh đổi sự an toàn của bản thân để tiếp cận thần tượng. Đây là những kỹ năng cần thiết để trẻ tham gia môi trường mạng và các cộng đồng người hâm mộ một cách có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, phụ huynh không nên mặc định rằng mọi hình thức thần tượng đều gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học hay sự phát triển của trẻ. Điều cần quan sát là mức độ và cách thức trẻ thể hiện sự yêu thích: liệu con có còn duy trì các mối quan hệ bạn bè, hoàn thành trách nhiệm cá nhân, kiểm soát được chi tiêu và dành thời gian cho những hoạt động cần thiết hay không.

Nếu sự say mê bắt đầu khiến trẻ bỏ bê học tập, mất ngủ, chi tiêu vượt khả năng hoặc có những hành vi gây tổn hại cho bản thân, cha mẹ cần trao đổi nghiêm túc và tìm biện pháp hỗ trợ phù hợp. Sự tôn trọng sở thích cá nhân không có nghĩa là bỏ qua những dấu hiệu cho thấy trẻ đang mất cân bằng.

Sau cùng, điều trẻ cần trong giai đoạn trưởng thành không phải là một người luôn đồng ý với mọi lựa chọn, cũng không phải một người tìm cách kiểm soát tất cả. Trẻ cần cha mẹ đủ thấu hiểu để lắng nghe, đủ tỉnh táo để đặt ra giới hạn và đủ kiên nhẫn để hướng dẫn con tự đưa ra quyết định.

Khi được định hướng đúng cách, tình cảm dành cho thần tượng có thể trở thành một phần tích cực trong hành trình khám phá bản thân của trẻ. Thay vì biến sở thích ấy thành nguyên nhân gây xung đột, cha mẹ có thể giúp con học cách ngưỡng mộ có chọn lọc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp và từng bước phát triển theo cách riêng của mình.