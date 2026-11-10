'Cơn lốc' đăng ký dự thi 'Tiếng hát Hà Nội 2026' ở Đại học Thăng Long

PGS.TS Trần Ngọc Lan, nguyên Phó Trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), hiện là Trưởng khoa Âm nhạc ứng dụng (Trường Đại học Thăng Long), cho biết, ngay khi cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” chính thức phát động, thầy và trò Khoa Âm nhạc ứng dụng đã đăng tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội chính thống của Trường và của Khoa, đồng thời khích lệ sinh viên đăng ký tham dự. PGS.TS Trần Ngọc Lan vui mừng thông báo, phát huy thành tích và phong trào dự thi sôi nổi từ mùa giải năm 2025, đến thời điểm này, số sinh viên của trường đăng ký tham gia Tiếng hát Hà Nội đã tăng gấp 2,5 lần so với số thí sinh dự thi năm trước. Điều này cho thấy sức hấp dẫn lớn của sân chơi âm nhạc uy tín của Thủ đô đối với thế hệ trẻ.

Buổi làm việc giữa đại diện Ban tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2026" với Khoa Âm nhạc ứng dụng (Đại học Thăng Long) tuyên truyền cho cuộc thi. Ảnh: MV

Sinh viên hào hứng chờ đợi thử sức ở Tiếng hát Hà Nội 2026.

Được thành lập tròn một thập kỷ, Khoa Âm nhạc ứng dụng thuộc Trường Đại học Thăng Long, với thế mạnh nổi trội về âm nhạc đương đại, đã và đang khẳng định vị thế là mô hình đào tạo âm nhạc tiên phong, bắt nhịp với hơi thở thời đại mới. Khác với lối đào tạo thuần túy học thuật hay hàn lâm truyền thống, định hướng giáo dục của Khoa mở rộng theo tiêu chí âm nhạc đại chúng và ứng dụng vào đời sống. Tại đây, sinh viên không chỉ được trau dồi kỹ thuật thanh nhạc nền tảng mà còn rèn luyện tư duy sản xuất, kỹ năng làm chủ sân khấu, phong cách trình diễn, vũ đạo và cả khả năng tự sáng tác, đáp ứng các chuẩn mực biểu diễn trên thị trường cũng như nhu cầu thưởng thức thực tế của khán giả.

Đại diện BTC "Tiếng hát Hà Nội" hướng dẫn sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng đăng ký dự thi "Tiếng hát Hà Nội 2026" trên điện thoại. Ảnh: MV

Một trong những dấu ấn đáng tự hào trong hành trình đào tạo của Khoa chính là thành tích tại mùa giải Tiếng hát Hà Nội 2025. Trên sân khấu đêm Chung kết xếp hạng phong cách Nhạc nhẹ, trong số 5 thí sinh góp mặt có tới 4 thí sinh đến từ Đại học Thăng Long. Kết quả, sinh viên của trường đã giành các giải Á quân (Nguyễn Văn Việt Cường), giải Ba (Nguyễn Lê Duy Anh) và giải Thí sinh hát về Hà Nội hay nhất (Hoàng Duy). Thành tích nổi bật này của thầy và trò Đại học Thăng Long tại sân chơi Tiếng hát Hà Nội đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, đồng thời góp phần đưa danh tiếng của Khoa Âm nhạc ứng dụng nói riêng và Đại học Thăng Long nói chung lan tỏa rộng rãi hơn.

PGS.TS Trần Ngọc Lan chia sẻ: “Âm nhạc ứng dụng nghĩa là học những gì có thể đưa ngay vào thực tế cuộc sống, phục vụ trực tiếp cho sân khấu biểu diễn và tiếp cận thật gần với đông đảo công chúng. Chương trình đào tạo của Khoa luôn khuyến khích sinh viên tự tin bước ra khỏi khuôn khổ bài vở thi cử trên lớp để cọ xát với môi trường thực chiến. Vì vậy, ‘Tiếng hát Hà Nội’ với tiêu chí đổi mới, đa dạng thể loại và đón đầu xu hướng chính là sân chơi tương thích, giàu sức hút nhất đối với học trò của chúng tôi. Đó cũng là lý do chúng tôi khuyến khích, động viên các em tích cực tham gia cuộc thi”.

Nhờ sự động viên, truyền lửa từ các thầy cô, sinh viên của Khoa liên tục góp mặt và để lại dấu ấn tại Tiếng hát Hà Nội. Trước mùa giải năm 2025, khi sinh viên của Khoa giành phần lớn các giải thưởng, năm 2024, sinh viên Ninh Trịnh Quang Minh cũng đã xuất sắc đoạt ngôi Quán quân phong cách Nhạc nhẹ.

Thầy Nguyễn Đức Quang, giảng viên thanh nhạc đang chia sẻ, truyền lửa cho các sinh viên chuẩn bị tham gia "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: MV

Theo thầy Nguyễn Đức Quang, giảng viên thanh nhạc, những thành tích đạt được ở các mùa giải trước đã tạo đà và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên tham gia cuộc thi, vừa để rèn luyện khả năng thực chiến, vừa tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Việc đăng ký dự thi giờ đây không còn cần đến sự “kêu gọi” của thầy cô mà đã trở thành một phong trào tự nguyện. Phong trào này cũng không chỉ dừng lại ở sinh viên thanh nhạc mà còn lan tỏa sang các câu lạc bộ nghệ thuật và sinh viên thuộc những khối ngành khác. Tinh thần đăng ký sôi nổi cùng sự háo hức chờ đợi cuộc thi khiến không khí học tập tại Khoa Âm nhạc ứng dụng luôn rộn ràng trong những ngày này. Điều đó cũng góp phần nâng cao chất lượng học tập, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các sinh viên.

PGS.TS Trần Ngọc Lan cho biết, để học trò yên tâm dự thi, các thầy cô trong Khoa luôn theo sát, hỗ trợ các em, từ việc sắp xếp thời gian biểu hợp lý đến xây dựng chiến thuật lựa chọn bài hát đăng ký dự thi, giúp mỗi sinh viên phát huy tốt nhất cá tính riêng của mình.

Những tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ và ý chí phát huy thành tích

Nhớ lại bước ngoặt giành ngôi Quán quân phong cách Nhạc nhẹ tại “Tiếng hát Hà Nội 2024”, Ninh Trịnh Quang Minh cho biết cuộc thi đã mang lại cho mình sự bứt phá rõ rệt trong nghề. Quang Minh giành chiến thắng khi mới là sinh viên năm thứ nhất. Giải thưởng đã trở thành bệ đỡ rất lớn, giúp Quang Minh được công chúng biết đến nhiều hơn, đồng thời có thêm nhiều cơ hội biểu diễn và làm nghề. Nhận thấy cuộc thi đã mang đến cho mình nhiều điều tốt đẹp, tạo nên những bước phát triển lớn trên hành trình nghệ thuật, Ninh Trịnh Quang Minh luôn tích cực động viên bạn bè tham dự mỗi khi có thông báo khởi động cuộc thi.

Ninh Trịnh Quang Minh góp mặt trong Đêm chung kết xếp hạng và trao giải Tiếng hát Hà Nội 2025. Ảnh: BTC

“Tham gia một cuộc thi quy mô như Tiếng hát Hà Nội sẽ giúp các bạn rèn luyện được thói quen nghiêm túc, tập trung và chăm chỉ hơn rất nhiều trong học tập. Năm nay, tôi cũng trực tiếp động viên các bạn trong Khoa đăng ký thật đông, và bây giờ thì các bạn đang đăng ký mạnh mẽ như một ‘cơn lốc’. Hy vọng mùa giải năm nay, trường tôi sẽ mang đến cuộc thi nhiều điều thú vị và phát huy mạnh mẽ hơn những thành tích đã đạt được trong các mùa giải trước”, Quán quân phong cách Nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội 2024 bày tỏ.

Á quân năm 2025 Nguyễn Văn Việt Cường tiếp "lửa" cho các sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng Đại học Thăng Long đăng ký thi Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: MV

Từ góc nhìn của những gương mặt vừa bước ra từ cuộc thi, Á quân năm 2025 Nguyễn Văn Việt Cường bộc bạch: “Chính sự cọ xát khốc liệt tại ‘Tiếng hát Hà Nội’ đã giúp tôi chuyển hóa những bài học lý thuyết thành bản lĩnh thực thụ ngoài đời, mở ra cho tôi cơ hội làm nghề, sáng tác và cả công việc giảng dạy thanh nhạc mà tôi đang theo đuổi. Tôi luôn động viên các bạn khóa dưới hãy cứ mạnh dạn đăng ký, xem đây là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm và khẳng định màu sắc cá nhân trong nghệ thuật. Năm nay, tôi cũng đã khích lệ được nhiều bạn đăng ký dự thi. Ai cũng đang rất quyết tâm chinh phục cuộc thi. Với vai trò người đi trước, tôi cũng như các bạn đã đạt thành tích sẵn sàng tư vấn, đưa ra những lời khuyên chân thành nhất từ kinh nghiệm của mình để hỗ trợ các bạn dự thi”.

Đặc biệt, sau khi giành giải Ba năm 2025, Nguyễn Lê Duy Anh quyết định trở lại mùa giải 2026 với khát khao chinh phục đỉnh cao mới. Không còn sự run rẩy hay áp lực của một tân binh lần đầu đi thi, Duy Anh đặt mục tiêu rõ ràng là chiến thắng và thể hiện bản lĩnh vững vàng hơn. “Năm nay, tôi muốn quay lại sân khấu này để chứng minh thực lực của bản thân và làm những điều trước đây mình chưa từng làm. Tôi sẽ chọn những ca khúc sôi động hơn, kết hợp thêm vũ đạo hoặc rap để mang đến một hình ảnh trẻ trung, bùng nổ, quyết tâm tạo nên sự khác biệt và hướng tới thứ hạng cao nhất”, Duy Anh khẳng định.

Nguyễn Lê Duy Anh (trái) đã sẵn sàng chinh phục cột mốc mới ở Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: MV

Cùng chung tinh thần ấy, những tân binh lần đầu ghi danh như Khiếu Quỳnh Nga, sinh viên năm nhất đến từ Gia Lai, hay Hà Khánh Bình đến từ Thanh Hóa cũng đang ráo riết chuẩn bị với tâm thế tự tin nhất, quyết tâm mang đến phong cách âm nhạc tươi mới, trẻ trung để chinh phục Ban giám khảo và khán giả Thủ đô cũng như cả nước.

Về phía Trường Đại học Thăng Long nói chung và Khoa Âm nhạc ứng dụng nói riêng, nhà trường luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tham dự cuộc thi. Thời gian này, các phòng tập luyện đã trở thành những không gian sáng tạo đầy nhiệt huyết, nơi sinh viên tích cực chuẩn bị cho sân chơi nghệ thuật lớn của Thủ đô. Giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang nhấn mạnh, các thầy cô cũng sẽ dốc hết sức mình để hỗ trợ sinh viên, với mục tiêu giữ vững thành tích của năm trước và chạm đến những cột mốc cao hơn nữa.

Với sự tiếp lửa nhiệt huyết từ các thầy cô cùng tinh thần nhập cuộc sôi nổi, dàn thí sinh trẻ của Trường Đại học Thăng Long hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới mẻ, bùng nổ, sẵn sàng tỏa sáng trên hành trình chinh phục “Tiếng hát Hà Nội 2026”.

Sinh viên Đại học Thăng Long thường xuyên có các buổi tập luyện trên sân khấu tại Khoa Âm nhạc ứng dụng để rèn luyện kỹ năng. Ảnh: MV

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, gồm bốn phong cách dự thi: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng, mở rộng tối đa biên độ để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng tổng hòa, từ ca hát, vũ đạo đến phong cách trình diễn hiện đại.

Thông tin đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026:

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 16-11-2026.

Đăng ký trực tuyến: http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm

Email tiếp nhận: tienghatHN2026@hn.net.vn

Nộp hồ sơ trực tiếp/bưu điện: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, TP. Hà Nội.