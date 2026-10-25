Con lạng lách, đánh võng trên xe máy điện, mẹ bị phạt 9 triệu đồng

Hai thiếu niên lạng lách, đánh võng khi đi xe máy điện đường ở Hà Nội. (Video: Cục CSGT, Bộ Công an)

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 3, vừa xác minh, làm rõ hai thiếu niên lạng lách, đánh võng khi đi xe máy điện trên đường Trường Chinh.

Trước đó, ngày 21/10, qua chủ động phát hiện thông tin trên mạng xã hội facebook, Đội CSGT đường bộ số 3 xác minh những trường hợp liên quan. Ngày 22/10, đơn vị mời những người này đến làm việc để xử lý theo quy định.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người lái xe máy điện là C.L.M.Đ. (SN 2011, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Thiếu niên này có các hành vi vi phạm gồm không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường bộ và lái xe khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Hình ảnh hai thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường. (Ảnh: Chụp màn hình)

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với em C.L.M.Đ về các hành vi vi phạm được xác định; đồng thời lập biên bản đối với em V.V.A về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

Đối với chủ phương tiện là bà L.T.T. (SN 1981), mẹ của C.L.M.Đ., Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Với hành vi này, chị T. bị xử phạt 9 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định; không lạng lách, đánh võng và phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.