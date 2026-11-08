Cơn khủng hoảng của kỳ thi vào đại học lớn bậc nhất thế giới

Thủ đoạn gian lận trong kỳ thi SAT ngày càng tinh vi vì có công cụ AI. Ảnh: Nytimes.

Với giá 499 USD và chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, Auto SAT được quảng cáo là công cụ giúp thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi SAT. Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thu thập câu hỏi và hiển thị đáp án trực tiếp trên màn hình máy tính trong lúc thí sinh làm bài.

Không chỉ phát triển các công cụ hỗ trợ gian lận, những người cung cấp dịch vụ này còn công khai quảng bá để tiếp cận khách hàng. Ngày 23/10, một trang web đã giới thiệu dịch vụ tới 5.000 người dùng trên Telegram, đồng thời khuyên họ tránh mua đề từ bên thứ ba tự nhận có thể cung cấp câu hỏi trước giờ thi. Trang web cam kết các câu hỏi được cung cấp là đề thật và sẽ xuất hiện trước kỳ thi SAT tháng 11.

Bot AI hiển thị đáp án ngay trong phòng thi

Theo New York Times, Auto SAT được đưa ra thị trường vào tháng 3 và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của College Board - tổ chức phụ trách kỳ thi SAT. Sau khi phát hiện công cụ này trên mạng xã hội, College Board đã mua một bản để kiểm tra, sau đó điều chỉnh thiết kế và mã lập trình của hệ thống thi nhằm vô hiệu hóa hoạt động của ứng dụng.

Cùng với việc điều chỉnh hệ thống thi, College Board đã khởi kiện nhà phát triển phần mềm độc hại, yêu cầu gỡ bỏ trang web cung cấp công cụ.

Đơn kiện của tổ chức này nêu rằng Auto SAT có khả năng vượt qua màn hình khóa trên nền tảng thi SAT, truy cập câu hỏi theo thời gian thực rồi chuyển dữ liệu đến một chatbot AI để xử lý.

Chatbot sau đó hiển thị đáp án ngay trên máy tính của thí sinh. Với câu hỏi trắc nghiệm, một dấu chấm nhỏ xuất hiện trên màn hình để chỉ ra lựa chọn đúng. Đối với câu hỏi yêu cầu tự viết câu trả lời, bot cũng có thể cung cấp nội dung đáp án.

Đáng chú ý, phần mềm còn hướng dẫn người dùng cách tránh bị giám thị phát hiện. Cụ thể, thí sinh được khuyên không nên làm bài quá nhanh. Nếu giám thị ở gần, họ có thể để chuột đứng yên để dấu hiệu hiển thị đáp án biến mất, sau đó tiếp tục sử dụng khi di chuyển chuột trở lại.

College Board cho biết đã xác định được 4 người sử dụng phần mềm này trong tháng 3. Tuy nhiên, tổ chức chấm dứt vụ kiện, một phần do không thể tống đạt giấy tờ của tòa án cho các bị đơn.

Kính AI là một trong những công cụ được sử dụng để gian lận trong kỳ thi chuẩn hóa như SAT, AP. Ảnh: Nytimes.

Một trong những thủ đoạn đáng lo ngại là kết hợp công cụ AI với tình trạng chênh lệch múi giờ. Ví dụ, thí sinh tại New Zealand có thể tham gia thi sớm hơn những người ở các khu vực khác trên thế giới vài giờ. Trong khoảng thời gian này, họ có thể sao chép câu hỏi, sau đó bán lại cho thí sinh ở những múi giờ tổ chức thi muộn hơn.

Các câu hỏi SAT bị rò rỉ trên mạng xã hội Telegram trước giờ thi tại một số khu vực. Tháng 3, một nhóm gia sư luyện thi SAT và thí sinh vừa dự thi tại Uzbekistan gửi email cho College Board, phản ánh tình trạng rò rỉ đề trong nhiều đợt thi quốc tế.

Nhóm này cho biết một số câu hỏi đã xuất hiện trên Telegram trước khi kỳ thi bắt đầu tại Trung Á khoảng 5 giờ. Trong email gửi ngày 12/10, một gia sư khác cũng cảnh báo đề thi bị rò rỉ đã lan truyền trên mạng xã hội tại châu Âu lúc 1h30 sáng ngày thi, nhiều giờ trước khi thí sinh tại khu vực này bước vào phòng thi.

Tại Uzbekistan, chính quyền thủ đô Tashkent đã bắt giữ một số người với cáo buộc điều hành đường dây gian lận thi SAT bằng công nghệ cao. Những vụ việc liên tiếp cho thấy hoạt động mua bán đề thi và dịch vụ hỗ trợ gian lận đang ngày càng tinh vi.

College Board thay đổi lịch thi để ngăn gian lận

Trước những nguy cơ trên, College Board đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho các kỳ thi. Ngoài việc điều chỉnh mã lập trình để ngăn các phần mềm độc hại, tổ chức này đã cấm sử dụng kính thông minh tích hợp AI và bắt đầu theo dõi thao tác bàn phím, chuyển động con trỏ chuột tại một số địa điểm thi.

Một thay đổi đáng chú ý khác là kế hoạch điều chỉnh lịch thi SAT vào năm 2027. Theo ông Massie Ritsch, người phát ngôn của College Board, lịch thi mới sẽ loại bỏ khoảng cách kéo dài nhiều giờ giữa các đợt thi ở những múi giờ khác nhau.

College Board cũng cho biết SAT phiên bản số được thiết kế theo hình thức thi thích ứng. Theo đó, câu hỏi thí sinh nhận được sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả trả lời ở những câu hỏi đầu tiên. Đề thi có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực trên thế giới, thậm chí giữa từng máy tính, nhằm hạn chế khả năng thí sinh chia sẻ câu hỏi và đáp án.

SAT không phải kỳ thi duy nhất của College Board chịu ảnh hưởng từ các thủ đoạn gian lận mới. Một vụ việc tương tự từng xảy ra trong kỳ thi Advanced Placement (AP) môn Sinh học tại New Zealand.

Tại hội nghị AP tổ chức vào tháng 7, ông Trevor Packer, người đứng đầu chương trình AP của College Board, cho biết thí sinh có thể sử dụng phần mềm độc hại hoặc công cụ AI tinh vi để thu thập câu hỏi thi, sau đó nhanh chóng bán lại cho những người dự thi ở các múi giờ tiếp theo.

Khi phát hiện sự cố tại New Zealand, College Board đã dừng toàn bộ các kỳ thi AP trong ngày tại quốc gia này và tổ chức thi lại.

Không chỉ College Board, ACT Inc., đơn vị tổ chức kỳ thi ACT và là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của SAT, cũng ghi nhận những lo ngại tương tự. Tổ chức này cho biết đã nắm được thông tin về việc câu hỏi từ kỳ thi tổ chức tại Mỹ ngày 17/10 xuất hiện trên Telegram trước đợt thi quốc tế ngày 24/10.

Dù vậy, ông Jason Happel, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách an ninh thi cử của ACT Inc., cho biết tổ chức chưa ghi nhận tác động đáng kể từ sự việc.