Còn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Nghiêm Lan

Ngày 24-9, Tạp chí Công Thương tổ chức tọa đàm “Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 57: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm, Bộ đã nhận 287 nhiệm vụ liên quan Nghị quyết 57, hoàn thành 187 nhiệm vụ, 10 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 90 nhiệm vụ thường xuyên. Bộ cũng đã ban hành hoặc trình ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật; hơn 55% thủ tục hành chính được đơn giản hóa.

Tuy nhiên, thể chế vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ; nguồn lực và nhân lực chưa đủ mạnh để tiếp nhận, chuyển giao, vận hành công nghệ; khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng còn lớn do doanh nghiệp thiếu nguồn lực và hạ tầng tiếp nhận.

Ông Dương Đức Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu điện tử - tin học - tự động hóa cho rằng, sau khi Nghị quyết 57-NQ/TW được ban hành, doanh nghiệp đã tích cực hơn trong chuyển đổi số, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất với mức độ đổi mới có sự khác nhau.

Tuy nhiên, nhiều kết quả nghiên cứu mới dừng ở mô hình thử nghiệm, chưa đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định tại doanh nghiệp. Khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và công nghệ nghiên cứu, cùng hạn chế về vốn đối ứng, là rào cản.

“Doanh nghiệp chưa thể hoàn thiện sản phẩm khi bản thân không đủ nguồn lực, còn Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ triệt để nhằm sẻ chia rủi ro cho các đề tài khoa học công nghệ đưa vào ứng dụng thực tế”, ông Đức Anh nói

Tại tọa đàm, các diễn giả đề xuất 4 nhóm giải pháp gồm: Hoàn thiện thể chế và cách tổ chức nhiệm vụ theo hướng tập trung vào sản phẩm ứng dụng thực tế; tập trung nguồn lực thay vì dàn trải; đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp; nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đặt hàng trường đại học về đào tạo và đề xuất nhu cầu để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách.

Bộ Công Thương sẽ ưu tiên công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược, nâng cấp công nghệ và thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu. Trong chuyển đổi số, trọng tâm không chỉ là đưa quy trình lên môi trường số mà phải kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ quản trị sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả cuối cùng cần được thể hiện qua những kết quả cụ thể như tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tạo sản phẩm mới và nâng cao sức cạnh tranh.