Theo ghi nhận của The Wall Street Journal, giá một số loại chip nhớ đã tăng tới 10 lần trong vòng một năm. Nhiều doanh nghiệp phải thành lập nhóm chuyên trách thu mua, tìm kiếm nguồn hàng trên các nền tảng như eBay, thậm chí tìm cách tiếp cận trực tiếp các tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn.

GIÁ MỘT SỐ LOẠI CHIP NHỚ ĐÃ TĂNG TỚI 10 LẦN TRONG MỘT NĂM

Áp lực chi phí nhanh chóng lan sang thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng, đúng vào mùa mua sắm cuối năm. Apple đã tăng giá một số mẫu MacBook thêm 100-500 USD, tùy phiên bản, với lý do chi phí chip nhớ tăng cao. Giá khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cũng tăng thêm 100 USD so với thế hệ trước. CEO Tim Cook từng ví tình trạng thiếu chip này như một trận lũ có chu kỳ xuất hiện hàng trăm năm.

Nhiều sản phẩm khác cũng chịu tác động. Máy chơi game Xbox của Microsoft hiện có giá 600 USD, tăng 33% so với một năm trước. Loa thông minh Amazon Echo Dot tăng giá 60%, lên 80 USD, trong khi kính thực tế ảo Meta Quest 3 tăng thêm 50 USD, lên 350 USD.

Một số nhà sản xuất phải thay đổi cấu hình để kiểm soát chi phí. Motorola đã giảm dung lượng lưu trữ trên mẫu smartphone Edge mới nhất xuống còn 128GB, bằng một nửa thế hệ tiền nhiệm. Màn hình và pin của thiết bị cũng nhỏ hơn, nhưng giá khởi điểm vẫn tăng 50 USD, lên 600 USD.

Trước đây, thị trường chip nhớ thường trải qua những chu kỳ dư cung và thiếu hụt đan xen. Tuy nhiên, lần này, tình trạng thiếu hụt đang kéo dài và ngày càng nghiêm trọng. Ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới gồm Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc, cùng Micron Technology của Mỹ, đều gặp khó khăn trong việc mở rộng công suất đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu.

Theo Counterpoint Research, công suất sản xuất DRAM – dòng chip nhớ đang chịu áp lực nguồn cung lớn nhất – dự kiến tăng khoảng 50% từ nay đến năm 2028. Dù vậy, nguồn cung mới khó có thể nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu hụt do các nhà máy bán dẫn cần nhiều năm để xây dựng và vận hành.

SK Hynix cho biết đã bán hết lượng DRAM và chip nhớ băng thông cao thế hệ tiếp theo (HBM) phục vụ điện toán AI đến năm 2029. Micron cũng đã ký các hợp đồng nhiều năm với lượng cung ứng được đặt trước ít nhất 150 tỷ USD.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng trước, Giám đốc tài chính SK Hynix Kim Woo-hyun nhận định tình trạng nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu sẽ còn kéo dài, có thể tiếp diễn đến năm 2030.

DOANH NGHIỆP CHẠY ĐUA GIÀNH NGUỒN HÀNG

Khi chip nhớ trở nên khan hiếm, cách thức mua bán cũng thay đổi. Theo Peter Lee, chuyên gia phân tích bán dẫn tại Citi, trước đây khách hàng và nhà cung cấp thường dựa vào những thỏa thuận dài hạn mang tính cam kết. Hiện nay, hai bên chuyển sang đàm phán các hợp đồng ràng buộc pháp lý có thời hạn lên tới 5 năm.

Không ít nhà cung cấp yêu cầu khách hàng thanh toán trước 25-30% giá trị đơn hàng, thậm chí tham gia chia sẻ chi phí đầu tư xây dựng nhà máy mới để bảo đảm nguồn cung.

Samsung Electronics trưng bày các chip nhớ băng thông cao dành cho hệ thống AI tại một triển lãm ở Hàn Quốc vào tháng 7. Ảnh: Bloomberg News

Các doanh nghiệp mua chip phải cử lãnh đạo và nhân viên đến Hàn Quốc thường xuyên để tiếp cận Samsung và SK Hynix. Theo một số lãnh đạo ngành công nghệ, có những tập đoàn AI bố trí nhân viên tại các khu nhà ở gần nhà máy sản xuất chip của Samsung nhằm theo sát tiến độ giao hàng mỗi ngày.

Marques McCammon, CEO hãng xe hạng sang Karma Automotive của Mỹ, đã bốn lần đến Hàn Quốc trong sáu tháng qua để gặp một nhà cung cấp chip nhớ lớn. Tuy nhiên, ông cho biết các nhà sản xuất sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi nhưng thường thiếu rõ ràng khi đi đến quyết định cuối cùng về giá và thời gian giao hàng.

Ngay cả những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn cũng không dễ giành được ưu tiên. Carl Kawaja, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Capital Group, từng kể lại cuộc trao đổi với Elon Musk liên quan đến việc Tesla tìm nguồn chip nhớ.

Theo Kawaja, Musk cho biết đã đề nghị Samsung cam kết mua chip trong dài hạn. Tuy nhiên, Chủ tịch điều hành Samsung Lee Jae-yong phản hồi rằng nhiều khách hàng khác cũng đưa ra đề nghị tương tự và hỏi Musk có thể đưa thêm điều kiện gì. Khi Musk tiếp tục đề xuất bảo đảm tài chính cho các nhà máy chip mới của Samsung, câu trả lời vẫn không thay đổi.

Với các nhà sản xuất nhỏ, thách thức không chỉ nằm ở việc tìm được hàng mà còn phải xác định chất lượng linh kiện. Sami Pienimäki, CEO hãng điện thoại Jolla của Phần Lan, cho biết một số nhà môi giới âm thầm trộn linh kiện đã qua sử dụng vào các lô hàng được chào bán như hàng mới. Những linh kiện này có giá chỉ bằng khoảng một nửa hàng mới. Để hạn chế rủi ro, Jolla đã triển khai các bài kiểm tra ứng suất điện ngẫu nhiên nhằm phát hiện chip không đúng chất lượng.

ĐƠN HÀNG BỊ HỦY, CHI PHÍ SẢN XUẤT LEO THANG

Tình trạng thiếu chip không chỉ khiến doanh nghiệp phải trả giá cao hơn mà còn làm đảo lộn kế hoạch sản xuất và giao hàng.

W5 Technologies, nhà sản xuất thiết bị liên lạc quốc phòng tại bang Arizona (Mỹ), đã đặt mua máy chủ từ mùa đông năm trước để bảo đảm tiến độ giao hàng cho một nhà thầu quốc phòng. Cuối tháng 5, doanh nghiệp được thông báo lô hàng đang trên đường vận chuyển. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, nhà cung cấp bất ngờ cho biết đơn hàng đã được chuyển sang phục vụ một khách hàng “quan trọng hơn”.

Elaine Ferguson, Phó chủ tịch W5 Technologies, cho biết nhà sản xuất giải thích công ty không đủ quan trọng vì không phải tập đoàn lớn hay đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu có khả năng đặt những đơn hàng khổng lồ.

Cuối cùng, W5 phải tìm linh kiện thay thế từ ba nhà sản xuất nhỏ hơn, chi thêm 2.000 USD và tiến hành các thử nghiệm bổ sung để bảo đảm linh kiện tương thích với hệ thống hiện có.

Một khách hàng của Seraph, công ty tư vấn chuỗi cung ứng tại Las Vegas, thậm chí phải tìm đến hàng trăm nhà môi giới độc lập và thị trường giao dịch không chính thức để mua chip phục vụ hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS). Theo Ambrose Conroy, CEO Seraph, doanh nghiệp này có thời điểm phải trả mức giá cao gấp 40 lần ngân sách dự kiến cho một linh kiện cụ thể.

“Gấp 40 lần mức giá họ dự kiến phải trả, theo tôi, thực sự là một con số điên rồ”, Conroy nhận xét.

Do không thể chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm sang các hãng sản xuất ô tô, khách hàng của Seraph phải chấp nhận biên lợi nhuận suy giảm. Conroy dự báo doanh nghiệp sẽ buộc phải tăng giá trong năm tới.

Framework Computers, nhà bán máy tính cá nhân tại San Francisco, cũng rơi vào tình thế khó khăn khi các nhà cung cấp chip nhớ rút khỏi những thỏa thuận đã ký. Công ty phải giảm dung lượng bộ nhớ trong sản phẩm, điều chỉnh giá bán và liên hệ từng khách hàng để giải thích, xin lỗi về sự thay đổi.

CEO Nirav Patel cho biết doanh nghiệp hiện phải cập nhật giá sản phẩm gần như mỗi tháng do chi phí chip nhớ biến động. Một số mẫu máy tính để bàn cao cấp có dung lượng bộ nhớ lớn đã tăng giá khoảng 70%.

“Đây là thách thức chưa từng có đối với chúng tôi về nguồn cung. Hiện nay, chúng tôi không còn giả định đơn hàng sẽ được thực hiện cho đến khi thực sự nhận được hàng”, Patel nói.