'Cơn khát' chip AI đẩy thị trường bán dẫn tăng gần gấp đôi so với dự báo

Các nhà sản xuất chip Hàn Quốc được hưởng lợi từ nhu cầu bán dẫn gia tăng, trong bối cảnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI tiếp tục tăng mạnh. (Nguồn: Global Times)

Động lực chính đến từ làn sóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Dự báo được đưa ra trong bối cảnh một số ý kiến trong ngành AI kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển công nghệ do lo ngại nguy cơ mất kiểm soát.

Tuy nhiên, theo báo cáo, nhu cầu chip vẫn được thúc đẩy bởi lượng dữ liệu ngày càng lớn được xử lý qua các hệ thống AI.

Dựa trên phân tích của một số công ty nghiên cứu thị trường quốc tế, trong đó có TrendForce, Korea Eximbank nhận định, chip nhớ do Samsung Electronics và SK hynix sản xuất có thể chiếm hơn một nửa thị trường bán dẫn toàn cầu.

Trước năm 2025, thị trường này được dự báo chỉ vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, triển vọng đã được điều chỉnh tăng đáng kể khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn của Mỹ và Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI.

Tính đến cuối tháng 8/2026, giá DRAM và NAND flash lần lượt đạt 25 USD và 30,5 USD, tăng tương ứng 4,4 lần và 9 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo dự báo giá chip nhớ có thể ổn định từ năm 2027, song thị trường bán dẫn toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định và hướng tới quy mô khoảng 2 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Báo cáo cũng nhận định, việc các tập đoàn công nghệ lớn thúc đẩy các thỏa thuận cung ứng dài hạn với những nhà sản xuất chip nhớ như Samsung Electronics và SK hynix sẽ góp phần ổn định thị trường.

Theo các nguồn tin trong ngành, đầu tư lớn vào AI và sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ AI đang khiến nhu cầu chip nhớ khó giảm trong ngắn hạn.

Tại Hàn Quốc, số lao động trong ngành công nghiệp chip đạt 174.000 người trong quý I/2026, tăng 15% so với mức 152.000 người cùng kỳ năm 2018.

Theo Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc (KEF), tiền lương bình quân hàng tháng của người lao động trong ngành bán dẫn đạt 4,32 triệu Won (khoảng 3.100 USD) trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng chủ yếu đến từ sự gia tăng các khoản tiền thưởng tại các doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn.

(theo Yonhap)