Công an làm việc với chị Đ.M.L. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 27/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Tam Dương đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị Đ.M.L. về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Trước đó vào tối 25/11, một bài viết kèm video livestream trên Facebook của chị Đ.L.M phản ánh việc 2 người lạ xuất hiện tại Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú, có hành vi dụ dỗ học sinh lên xe. Với nội dung liên quan trực tiếp đến an toàn của trẻ em, thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, khiến nhiều phụ huynh trên địa bàn không khỏi lo ngại.

Trước tính chất của thông tin, Công an xã Tam Dương đã vào cuộc xác minh. Qua làm việc với những người liên quan và kiểm tra nội dung phản ánh, cơ quan Công an xác định không có việc người lạ đến trường dụ dỗ, bắt cóc học sinh như bài viết đã đăng tải.

Theo kết quả xác minh, câu chuyện bắt nguồn từ lời kể không có thật của con gái chị Đ.L.M. Sau khi xem thông tin về một số vụ việc liên quan đến trẻ em trên mạng xã hội, cháu đã kể lại câu chuyện nhằm thu hút sự quan tâm của bố mẹ. Không kiểm chứng nội dung này, chị Đ.L.M đã đưa thông tin lên Facebook dưới dạng bài viết và video livestream, khiến câu chuyện sai sự thật tiếp tục lan truyền trong cộng đồng.

Hành vi đăng tải thông tin chưa được xác minh không chỉ gây hiểu lầm về một vụ việc liên quan đến an toàn học đường mà còn tạo ra tâm lý bất an không cần thiết trong phụ huynh và người dân địa phương.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Công an xã Tam Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị Đ.L.M số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm. Cơ quan Công an cũng đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm trước mỗi thông tin được đăng tải và chia sẻ. Đặc biệt, những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn trường học và trẻ em thường dễ thu hút sự chú ý, tạo hiệu ứng lan truyền nhanh, do đó càng cần được kiểm chứng từ các nguồn tin chính thống.

Thay vì tự suy diễn hoặc chia sẻ thông tin từ những nguồn chưa rõ độ tin cậy, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng đều có thể góp phần khiến thông tin sai lệch lan rộng, gây ảnh hưởng đến cá nhân, cộng đồng và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.