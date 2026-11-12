Còn hơn 8.000 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý

Sử dụng hiệu quả nhà, đất công góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân tại địa phương. (Ảnh: Minh Phương)

Khối bộ, cơ quan trung ương hoàn thành xử lý, khai thác 81,7% số cơ sở

Cả nước có 32.285 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, trong đó các bộ, cơ quan trung ương có 5.430 cơ sở, các địa phương có 26.855 cơ sở. Đến ngày 9/11/2026, khối bộ, cơ quan trung ương đã hoàn thành xử lý, khai thác 4.438 cơ sở, đạt 81,7%, còn 992 cơ sở chưa hoàn thành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành xử lý, khai thác toàn bộ 324 cơ sở nhà, đất dôi dư. Ba cơ quan khác cũng đạt tỷ lệ hoàn thành 100%, gồm Đài Truyền hình Việt Nam với 2/2 cơ sở, Kiểm toán nhà nước với 3/3 cơ sở và Văn phòng Quốc hội với 2/2 cơ sở.

Trong số các bộ, cơ quan có tỷ lệ hoàn thành cao hơn mức bình quân của khối, Bộ Tư pháp đã hoàn thành xử lý 399/407 cơ sở, đạt 98,0%. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thành 419/429 cơ sở, đạt 97,7%. Bộ Công thương hoàn thành 507/520 cơ sở, đạt 97,5%.

Bộ Tài chính có 1.857 cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý, nhiều nhất trong khối bộ, cơ quan trung ương. Đến thời điểm báo cáo, Bộ đã hoàn thành xử lý, khai thác 1.714 cơ sở, đạt 92,3%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành xử lý 41/45 cơ sở, đạt 91,1%.

Tỷ lệ hoàn thành giữa các bộ, cơ quan trung ương còn chênh lệch. Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nằm trong số các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn mức bình quân của khối.

Tỷ lệ hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư còn chênh lệch giữa các địa phương

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, khối địa phương đã hoàn thành xử lý, khai thác 19.591/26.855 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt 73,0%. Số cơ sở chưa hoàn thành tại các địa phương là 7.264, chiếm gần 88% tổng số cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác trên cả nước.

Trong số 34 tỉnh, thành phố, Tuyên Quang có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 98,0%. Tỉnh đã hoàn thành xử lý, khai thác 1.636/1.670 cơ sở, còn 34 cơ sở chưa hoàn thành. Bắc Ninh đứng thứ hai với 1.022/1.053 cơ sở đã hoàn thành xử lý, đạt 97,1%. Tiếp đến là Lạng Sơn với 620/640 cơ sở, đạt 96,9%.

Thái Nguyên và Quảng Ninh đều có tỷ lệ hoàn thành hơn 90%, lần lượt đạt 92,0% và 90,1%. Một số địa phương khác cũng đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân của khối, gồm Đắk Lắk (89,6%), Lai Châu (87,7%), Hải Phòng (87,3%) và Khánh Hòa (86,4%).

Thanh Hóa và An Giang đều đã hoàn thành xử lý hơn 1.000 cơ sở. Thanh Hóa hoàn thành 1.159/1.377 cơ sở, đạt 84,2%. An Giang hoàn thành 1.013/1.204 cơ sở, đạt 84,1%. Nghệ An đã hoàn thành xử lý 615/738 cơ sở, đạt 83,3%.

Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xử lý, khai thác 237/288 cơ sở, đạt 82,3%, còn 51 cơ sở chưa hoàn thành. Hà Nội đã hoàn thành 435/563 cơ sở, đạt 77,3%, còn 128 cơ sở chưa hoàn thành.

Theo Bộ Tài chính công khai, Quảng Trị, Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ và Ninh Bình nằm trong số các địa phương có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn mức bình quân 73% của khối địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, kết quả xử lý nhà, đất dôi dư tại 6 địa phương chưa có tiến triển, gồm Cà Mau, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Trong số này, Hải Phòng và Khánh Hòa vẫn có tỷ lệ hoàn thành tính đến ngày 9/11/2026 cao hơn mức bình quân của khối địa phương.

Việc Bộ Tài chính công khai kết quả theo từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương góp phần tăng tính minh bạch, tạo cơ sở theo dõi tiến độ qua từng kỳ báo cáo. Số liệu công khai cũng giúp xác định những đơn vị còn nhiều cơ sở chưa hoàn thành để tập trung đẩy nhanh việc xử lý, khai thác.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, cần chú trọng quản lý và sử dụng nhà, đất sau xử lý. Sớm đưa các cơ sở vào sử dụng đúng mục đích, phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ góp phần hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp và lãng phí tài sản công. Việc quản lý, sử dụng các cơ sở này đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả cũng giúp phát huy nguồn lực nhà, đất phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.