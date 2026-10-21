Còn hơn 57.000 học sinh TPHCM chưa khám sức khỏe miễn phí

Từ năm học 2026-2027, học sinh thường trú, tạm trú tại TPHCM được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch, đợt cao điểm hoàn thành công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em, học sinh thành phố năm học này được hoàn tất trước ngày 30-10.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, đến nay, toàn thành phố có 2.727/2.841 cơ sở giáo dục (đạt 95,9%) đã tổ chức khám sức khỏe cho 2.230.766/2.288.455 học sinh, đạt tỷ lệ 97,48%. Còn hơn 57.600 học sinh chưa được khám, chủ yếu do vắng mặt, nghỉ học hoặc các lý do khác tại thời điểm tổ chức khám ở trường.

Để bảo đảm tất cả trẻ em, học sinh thuộc diện được khám đều được thụ hưởng chính sách, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo nhân viên y tế trường học phối hợp giáo viên chủ nhiệm rà soát, đối chiếu danh sách học sinh từng lớp với danh sách đã khám, đặc biệt lưu ý các trường hợp vắng mặt, nghỉ học trong ngày tổ chức khám.

Các trường phải lập danh sách học sinh chưa được khám theo từng lớp, ghi rõ lý do và nơi cư trú (phường, xã, đặc khu) để thông báo, hướng dẫn và theo dõi đến khi các em hoàn thành việc khám sức khỏe. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo trực tiếp đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ thông qua sổ liên lạc điện tử, nhóm liên lạc của lớp hoặc điện thoại, bảo đảm 100% gia đình có trẻ chưa được khám nhận được thông tin.

Đối với những cơ sở giáo dục còn nhiều học sinh chưa được khám, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường chủ động liên hệ cơ sở y tế đã phối hợp trước đó để bố trí khám bổ sung tại trường, giảm thời gian đi lại cho gia đình. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, hỗ trợ trẻ em, học sinh khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn được khám đầy đủ.

Liên quan đến đợt cao điểm này, Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị Sở GD-ĐT và UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát học sinh chưa được khám tại trường, nhất là những trường hợp vắng mặt, nghỉ học trong ngày tổ chức khám. Các đơn vị cần thông báo, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc đưa trẻ đến trạm y tế nơi cư trú hoặc bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực có tổ chức khám sức khỏe để được khám bổ sung, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Sở Y tế đồng thời yêu cầu các bệnh viện công lập có tổ chức khám sức khỏe và trung tâm y tế khu vực tiếp nhận, khám cho trẻ em, học sinh chưa được khám tại trường theo phương thức không phụ thuộc địa giới hành chính; không từ chối hoặc yêu cầu trẻ quay về cơ sở giáo dục, địa phương nơi đang học để thực hiện khám.

Đối với trạm y tế phường, xã, đặc khu, Sở Y tế đề nghị chủ động tiếp nhận trẻ em, học sinh cư trú trên địa bàn chưa được khám tại cơ sở giáo dục; không từ chối trẻ thuộc diện được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ các nội dung khám theo quy định, trạm y tế phải chủ động phối hợp, hướng dẫn và kết nối trẻ đến cơ sở đủ điều kiện, không để trẻ bị bỏ sót hoặc gia đình phải tự tìm kiếm nơi khám.