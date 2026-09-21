Còn hơn 360 hộ dân ở khu vực 1 Kinh thành Huế chưa bàn giao mặt bằng

Khu vực hồ Học Hải (đường Lê Văn Hưu), bên cạnh các nhà dân đã di dời vẫn còn một số hộ dân đang sinh sống. Ảnh: S.Thùy

Ngày 21.9, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế cho biết, đề án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã phê duyệt hồ sơ về chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư cho 2.225 hộ trong tổng số 2.233 hộ chính bị ảnh hưởng, đạt tỉ lệ 99,5%.

Hiện còn 8 hộ chính chưa phê duyệt, gồm: 6 trường hợp tại di tích Thượng thư đường Bộ Công (khu Lục Bộ); 1 trường hợp ở hồ Học Hải; và 1 trường hợp tại đàn Xã Tắc. Các trường hợp này đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phường Phú Xuân phê duyệt trước ngày 25.9, nhằm đẩy nhanh tiến độ đề án.

Các hộ dân ở Eo bầu Đông Gia (đường Xuân 68) chưa di dời. Ảnh: S.Thùy

Tính đến nay, đã có 1.870 hộ dân bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 83,7%. Còn 363 trường hợp chưa bàn giao; trong đó có 184 trường hợp đã đầy đủ chính sách, 179 trường hợp đang rà soát và hoàn chỉnh chính sách.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng là do còn chưa hài lòng về chính sách tái định cư cho các hộ phụ, chính sách đền bù, hỗ trợ, hoặc tranh chấp về đất đai…

Khu vực Eo bầu Đông Thái (đầu đường Xuân 68) cũng còn nhiều hộ dân chưa di dời. Ảnh: S.Thùy

Về tiến độ bố trí tái định cư, đã có 3.163 hộ (gồm 1.558 hộ chính, 1.605 hộ phụ) được bố trí đất tái định cư tại các khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, thuộc phường Hương An.

UBND phường Phú Xuân và các cơ quan chức năng đã vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, sớm triển khai công tác dọn dẹp để thực hiện các dự án tu bổ di tích ở Kinh thành Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang triển khai tu bổ, bảo tồn khu vực Thượng thành và các Eo bầu, nhưng nhiều điểm đang vướng do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ảnh: S.Thùy

Những trường hợp đã mời đối thoại nhiều lần nhưng không tham dự, Tổ vận động của phường tiếp tục tổ chức vận động tại thực địa để hoàn thành kế hoạch và hoàn thiện trình tự, thủ tục cưỡng chế, dự kiến hoàn thành vận động trước ngày 30.9.

Hiện nay, UBND phường Phú Xuân đã ban hành 46 quyết định cưỡng chế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 sẽ phối hợp với phường lên phương án cưỡng chế trước ngày 30.9 và sẽ cưỡng chế trong tháng 10.2026.

Khu vực ven Hộ Thành hào (đoạn đường Trần Huy Liệu), một số nhà dân vẫn chưa di dời. Ảnh: S.Thùy

Ngoài ra, các khu vực di tích Thượng thành, Eo bầu, Hộ Thành hào, Tuyến Phòng lộ, Trấn Bình đài, đang được thực hiện dọn dẹp vệ sinh, hoàn trả mặt bằng với kinh phí 35,5 tỉ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện vệ sinh mặt bằng ở các khu vực này đạt khoảng 78%.

Nhà dân ở vị trí lên dốc kéo pháo Eo bầu Nam Hành chưa di dời nên việc thi công gặp khó khăn. Ảnh: S.Thùy

Với 7 khu vực còn lại gồm: hồ Học Hải, hồ Tịnh Tâm, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Thượng thư đường Bộ Công (Lục Bộ), Xiển Võ Từ, khu vực tiếp giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cũ), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đang trình thẩm định phê duyệt dự toán chi phí dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng.

Các nhà dân ở ven hồ Học Hải (đoạn đường Đinh Tiên Hoàng) đã di dời để lại các công trình nhếch nhác, đang chờ dọn vệ sinh và hoàn trả mặt bằng. Ảnh: S.Thùy

Việc đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ở khu vực 1 Kinh thành Huế (giai đoạn 1) nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện các hạng mục tu bổ, bảo tồn di tích đã được phê duyệt. Qua đó, góp phần phát huy giá trị di sản của Quần thể Di tích Cố đô Huế.