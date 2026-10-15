Con học bằng laptop, mẹ lo bài nhiều nhưng chẳng hiểu bao nhiêu

Phụ huynh tranh luận về việc để trẻ sử dụng thiết bị điện tử trong giờ học trên lớp. Ảnh minh họa: Pexels.

Việc cho học sinh tiểu học sử dụng laptop, máy tính bảng hay điện thoại trong học tập vẫn là chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều giữa phụ huynh trên các nền tảng mạng xã hội.

Một số cha mẹ học sinh cho rằng công nghệ giúp trẻ làm quen với phương pháp học hiện đại, tiếp cận nguồn học liệu phong phú và tăng hứng thú với bài học. Trong khi đó, nhiều gia đình lại lo trẻ chưa đủ khả năng tự kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị, dễ bị cuốn vào trò chơi, video giải trí hoặc phụ thuộc vào những gợi ý có sẵn.

Không ít phụ huynh cũng băn khoăn việc dành quá nhiều thời gian trước màn hình có thể ảnh hưởng đến thói quen đọc sách, viết tay và khả năng tập trung của con, đặc biệt là khi trẻ đang ở độ tuổi khám phá và hình thành khả năng tư duy phản biện.

Bài tập trực tuyến nối dài giờ học

Bàn về vấn đề này, chị Thu Vân, phụ huynh có con đang học tiểu học tại TP.HCM, không phản đối việc đưa công nghệ vào trường học. Tuy nhiên, chị lo ngại thời gian sử dụng thiết bị có thể kéo dài khi việc học trên lớp kết thúc nhưng các bài tập trên máy vẫn tiếp tục khi trẻ về nhà.

Chị Vân cũng băn khoăn về cách trẻ tiếp nhận kiến thức nếu học trên máy. Chị lấy ví dụ trước đây, khi giải một bài toán theo cách truyền thống, học sinh phải tự đọc đề, viết phép tính, thử các phương án và tìm cách giải. Còn hiện tại, nếu bài tập trên thiết bị có sẵn hướng dẫn từng bước, trẻ có thể hoàn thành nhanh nhưng chưa chắc hiểu bản chất vấn đề.

Trong khi đó, chị Thùy Dương, phụ huynh tại Hải Phòng, cho rằng không nên nhìn việc sử dụng laptop hay máy tính bảng chỉ từ những rủi ro. Người mẹ cho biết nhiều bài tập hiện được giao qua nền tảng trực tuyến. Những nội dung khó hình dung qua sách giáo khoa đôi khi trở nên dễ hiểu hơn nhờ video minh họa hoặc mô phỏng.

Người mẹ đánh giá cao việc học sinh có thể làm bài, tra cứu tài liệu và nhận phản hồi ngay trên thiết bị, thay vì phải chờ đến buổi học tiếp theo mới biết mình làm sai ở đâu.

Tuy nhiên, chị Dương cũng không đồng tình với việc giao mọi bài tập trên máy. Học sinh nhỏ tuổi chưa có khả năng kiểm soát thời gian tốt, dễ bị thu hút bởi trò chơi hoặc video giải trí. Thậm chí, thông báo trên các thiết bị cũng có thể khiến trẻ xao nhãng, mất tập trung.

“Tôi muốn nhà trường phân biệt giữa bài tập thực sự cần máy tính và bài có thể làm bằng giấy bút. Nếu bài nào cũng yêu cầu mở laptop, máy tính bảng, phụ huynh sẽ khó kiểm soát tổng thời gian con nhìn màn hình”, chị Dương nói.

Phụ huynh kỳ vọng nếu laptop vào lớp học, nhà trường cần có phương án giám sát hiệu quả. Ảnh: Pexels.

Thiết bị cần phục vụ mục tiêu học tập

Nhìn nhận những tranh cãi của phụ huynh, cô Lê Thảo, giáo viên tiểu học tại Hà Nội, thừa nhận công nghệ mang lại nhiều thuận lợi trong tổ chức dạy học. Giáo viên có thể giao bài, nhận bài, kiểm tra kết quả và theo dõi tiến độ của học sinh nhanh hơn. Một số nền tảng còn tự chấm điểm, chỉ ra câu trả lời sai để học sinh làm lại.

Với giáo viên như cô Thảo, những công cụ này còn giúp giảm đáng kể thời gian xử lý bài tập. Tuy nhiên, chính sự thuận tiện đó cũng có thể khiến số lượng nhiệm vụ được giao tăng lên.

Cô giáo cho rằng đây là vấn đề cần được thẳng thắn nhìn nhận. Bài tập được đưa lên nền tảng trực tuyến có thể dễ giao, dễ chấm và thuận tiện cho việc theo dõi kết quả, nhưng điều đó không đồng nghĩa bài tập ấy nhất thiết phải thực hiện trên máy tính.

Cô Thảo cũng lưu ý rằng thiết bị có thể khiến việc hoàn thành bài tập trở nên quá dễ dàng. Học sinh và phụ huynh có thể xem gợi ý, tìm đáp án hoặc sử dụng công cụ AI để hỗ trợ. Khi giáo viên chỉ đánh giá kết quả được nộp trên hệ thống, việc xác định học sinh tự làm được đến đâu sẽ khó khăn hơn.

Về thời lượng, cô Thảo cho rằng giáo viên cần cân nhắc không chỉ thời gian hoàn thành một nhiệm vụ mà cả khối lượng bài tập học sinh phải thực hiện trong ngày. Nếu từng môn được giao riêng lẻ mà không có sự phối hợp, tổng thời gian làm bài có thể vượt quá dự kiến của mỗi giáo viên.

Chung quan điểm, cô Trần Trúc, giáo viên tiểu học tại TP.HCM, cũng cho rằng học sinh tiểu học cần được hướng dẫn cụ thể về thời điểm sử dụng công nghệ.

Ví dụ với môn STEM mà cô phụ trách, học sinh chỉ sử dụng máy tính bảng khi giáo viên cho phép để quan sát các hình ảnh minh họa trực quan. Thời gian còn lại, trẻ vẫn học tập, thực hành với dụng cụ theo phương pháp truyền thống.

Nhưng dù vậy, giáo viên như cô Trúc đôi khi vẫn gặp khó trong công tác quản lý lớp học. Khi cả lớp cùng mở thiết bị, giáo viên vừa phải hướng dẫn bài học, vừa theo dõi xem học sinh có làm đúng yêu cầu hay không. Nếu hoạt động trên thiết bị không được thiết kế chặt chẽ, công nghệ có thể khiến việc quản lý lớp trở nên phức tạp hơn.

Từ trải nghiệm cá nhân, cô Trúc nói rằng nhà trường không nhất thiết phải lựa chọn giữa việc cấm hoàn toàn thiết bị và cho phép học sinh sử dụng tự do. Điều quan trọng là xác định hoạt động nào cần đến công nghệ, hoạt động nào đòi hỏi học sinh tự đọc, tự viết và tự giải quyết vấn đề.

“Thiết bị chỉ nên là công cụ phục vụ mục tiêu học tập, không phải mục tiêu của tiết học”, cô Trúc nhấn mạnh.