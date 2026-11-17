Viện Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân G.T.S. (46 tuổi, trú tại xã Kim Bon, Sơn La) chuyển tuyến trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, hạ sườn phải, buồn nôn và nôn.

Trước đó, người phụ nữ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên. Kết quả siêu âm phát hiện giun chui ống mật. Sau ba ngày điều trị nội khoa nhưng chưa cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại đây, xét nghiệm máu ghi nhận bạch cầu ái toan tăng 12,4%, men gan tăng nhẹ. Các bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày - tá tràng để xác định vị trí ký sinh trùng.

ThS.BSCKII Trần Tuấn Việt, Phụ trách Khoa Nội soi và Thăm dò chức năng tiêu hóa, Viện Tiêu hóa trực tiếp thực hiện thủ thuật, phát hiện một con giun đũa trưởng thành dài khoảng 18 cm tại đoạn D2 tá tràng. Đáng chú ý, một đầu con giun đã chui qua nhú tá lớn - nơi ống mật chủ và ống tụy đổ vào tá tràng - và nằm trong ống mật chủ.

Ê-kíp sử dụng thòng lọng nội soi chuyên dụng giữ thân giun, từ từ kéo ra khỏi đường mật và đưa ra ngoài an toàn.

Siêu âm kiểm tra sau thủ thuật cho thấy đường mật trong và ngoài gan không giãn, không còn hình ảnh bất thường. Bệnh nhân được kê thuốc tẩy giun để loại bỏ ký sinh trùng còn lại trong đường tiêu hóa, xuất viện ngay trong ngày và hẹn tái khám sau hai tháng.

Theo bác sĩ Việt, giun chui ống mật từng khá phổ biến nhưng hiện nay ít gặp hơn nhờ các chương trình tẩy giun diện rộng và điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện. Tuy nhiên, trường hợp này cho thấy nhiễm ký sinh trùng đường ruột vẫn cần được nghĩ đến khi chẩn đoán bệnh nhân đau bụng cấp, nhất là người đến từ vùng sâu, vùng xa.

Hình ảnh nội soi ghi nhận giun đũa tại tá tràng, quá trình gắp bằng thòng lọng và con giun dài khoảng 18cm sau khi được lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giun đũa trưởng thành thường sống ở ruột non. Trong một số điều kiện, chúng có thể di chuyển ngược lên tá tràng, chui qua nhú tá lớn vào ống mật chủ hoặc ống tụy, gây tắc nghẽn và những cơn đau quặn dữ dội vùng thượng vị, hạ sườn phải.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, giun đũa có thể gây viêm đường mật, viêm túi mật, viêm tụy cấp. Ký sinh trùng này còn có nguy cơ gây tắc ruột, thủng ruột hoặc viêm ruột thừa. Ở trẻ em, nhiễm giun kéo dài có thể làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, dẫn đến suy dinh dưỡng và chậm tăng trưởng.

Giun đũa lây truyền qua đường tiêu hóa khi con người nuốt phải trứng giun có trong đất, rau hoặc nước nhiễm phân. Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi, rửa sạch rau củ quả trước khi ăn; rửa tay bằng xà phòng trước bữa ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tiếp xúc với đất.

Người dân cần sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi, không dùng phân tươi bón rau và tẩy giun định kỳ theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi xuất hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị, hạ sườn phải, đặc biệt kèm sốt, vàng da hoặc nôn ra giun, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.