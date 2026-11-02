Con gây tai nạn, mẹ bị khởi tố vì giao xe

Theo đó, Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Mẹ của Hứa là Nguyễn Thị Bé (SN 1984) cũng bị khởi tố về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đoàn Văn Hứa và Nguyễn Thị Bé. (Ảnh: CAHT)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, dù biết con trai chưa có giấy phép lái xe, bà Bé vẫn giao xe mô tô trên 50 cm³ (BKS 38P1-73xxx) cho Hứa sử dụng.

Ngày 5/8/2026, khi đi đến ngã tư Xuân Diệu - Lý Tự Trọng (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Hứa không quan sát, không giảm tốc độ nên đã tông trúng xe mô tô của chị Đ.T.T.T (SN 2007), khiến nạn nhân bị thương tích 78%.

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.