Con gái út Quyền Linh khoe nhan sắc tuổi 18 đẹp tựa nàng thơ, một câu bình luận của nam MC gây chú ý

Mới đây, Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mang phong cách cổ điển trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh, con gái út MC Quyền Linh xuất hiện giữa không gian được trang trí bằng rèm trắng, hoa sen hồng và những phụ kiện nhỏ xinh, tạo nên khung cảnh dịu dàng, đậm chất nàng thơ.

Ở tuổi 18, Hạt Dẻ gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và vẻ đẹp trong trẻo. Cô lựa chọn bộ váy trắng ngà có phần cổ lấy cảm hứng từ áo yếm, điểm xuyết những cánh hoa vải nổi trên thân váy. Thiết kế giúp tôn lên nét nữ tính, nhẹ nhàng của con gái út nhà Quyền Linh.

Để phù hợp với trang phục, Hạt Dẻ chọn kiểu tóc rẽ ngôi giữa, vấn nhẹ phía sau và để hai lọn tóc ôm lấy gương mặt. Lối trang điểm tông hồng, kết hợp son bóng màu đào càng làm nổi bật vẻ ngoài tươi tắn của cô.

Quyền Linh dành lời khen ngọt ngào cho con gái út

Ngay sau khi được chia sẻ, bộ ảnh của Hạt Dẻ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người nhận xét cô ngày càng xinh đẹp, sở hữu vẻ ngoài dịu dàng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, tự nhiên của tuổi 18.

Đáng chú ý, MC Quyền Linh cũng xuất hiện dưới phần bình luận và không giấu được sự tự hào về con gái. Nam MC viết: “Ui xinh lắm út Dẻ yêu thương”.

Nhan sắc Hạt Dẻ trong video đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Nguồn: Facebook Hạt Dẻ

Chỉ một câu ngắn gọn, Quyền Linh đã thể hiện tình cảm và sự cưng chiều dành cho con gái út. Bình luận của anh khiến nhiều người thích thú bởi sự gần gũi, đáng yêu của một ông bố nổi tiếng.

Tuổi 18 nổi bật của con gái út nhà Quyền Linh

Hạt Dẻ sinh năm 2008, là con gái thứ hai của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cùng với chị gái Lọ Lem (Mai Thảo Linh), cô nhận được sự quan tâm từ công chúng nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang đa dạng.

Hạt Dẻ sở hữu chiều cao hơn 1,7m, gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi tắn. Nếu Lọ Lem thường được nhắc đến với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính thì Hạt Dẻ lại gây ấn tượng bởi phong cách linh hoạt, khi năng động, cá tính, lúc nhẹ nhàng như nàng thơ.

Tháng 6/2026, Hạt Dẻ hoàn thành chương trình trung học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Bên cạnh việc học, cô yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ, đồng thời có niềm đam mê với thời trang và chụp ảnh.

Dù chưa chính thức theo đuổi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Hạt Dẻ đã có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Trang Instagram cá nhân của cô thu hút hàng trăm nghìn người quan tâm, trong đó nhiều bài đăng nhận được lượng tương tác lớn.

Trước đó, nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của con gái út vào cuối tháng 7, Quyền Linh từng chia sẻ những hình ảnh từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của Hạt Dẻ. Nam MC xúc động khi chứng kiến cô con gái nhỏ ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ.

Quyền Linh cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn hai con được phát triển tự nhiên, ưu tiên việc học và tự lựa chọn con đường tương lai. Dù nhận được những lời mời tham gia hoạt động giải trí, anh vẫn muốn các con có thêm thời gian trải nghiệm trước khi quyết định theo đuổi lĩnh vực này.

Ở tuổi 18, Hạt Dẻ ngày càng tự tin thể hiện phong cách cá nhân. Những hình ảnh mới của cô tiếp tục thu hút sự quan tâm, trong khi lời bình luận giản dị của Quyền Linh trở thành điểm nhấn đáng yêu dưới bài đăng.

Ảnh: FBNV