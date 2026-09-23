Con gái út Johnny Trí Nguyễn: Xinh đẹp, kín tiếng và tự lập

Những ngày qua, hình ảnh Johnny Trí Nguyễn xuất hiện cùng con gái út Thanh An tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) tại Canada nhận được sự quan tâm của khán giả. Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên công khai đồng hành cùng con gái tại một sự kiện điện ảnh lớn.

Johnny Trí Nguyễn và con gái. Ảnh:FBNV

Tại thảm đỏ diễn ra ngày 18/9, Thanh An xuất hiện bên cha trong dịp bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được giới thiệu tại TIFF ở hạng mục Gala Presentations. Johnny Trí Nguyễn tham gia dự án với vai trò đạo diễn hành động và đảm nhận một vai phụ.

Sự xuất hiện của Thanh An nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó cô khá kín tiếng. Con gái nam tài tử gây ấn tượng với vóc dáng thanh mảnh, vẻ đẹp hiện đại và phong thái đĩnh đạc trước ống kính truyền thông quốc tế. Cô chuộng lối trang điểm sắc sảo.

Nhiều khán giả nhận xét Thanh An thừa hưởng những đường nét nổi bật từ cha mẹ với đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng tổng thể gương mặt khá Tây.

Johnny Trí Nguyễn và con gái Thanh An chụp hình cùng vợ chồng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Ảnh: FBNV

Thanh An có tên đầy đủ là Nguyễn Chánh Thanh An Taylor, sinh năm 2005. Mẹ cô là ca sĩ Vũ Lynn Cathy.

Năm 2005, Trí Nguyễn đưa vợ con về Việt Nam để đóng phim Dòng máu anh hùng. Cuộc hôn nhân của anh tan vỡ vào năm 2008, sau đó Thanh An và chị gái cùng mẹ sang Mỹ định cư. Những năm qua, cô gần như tách biệt với sự ồn ào của mạng xã hội.

Trong cuộc trò chuyện với VTC News, Johnny Trí Nguyễn tiết lộ anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các con, còn vợ cũ đã có gia đình riêng nên anh hạn chế gặp. Những năm qua, hai con gái vẫn thường xuyên về nước thăm bố.

Cuối năm 2024, Johnny Trí Nguyễn từng hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bên con gái út khi cô về Việt Nam. Khi đó, nam diễn viên cho biết Thanh An đã lớn và có chung đam mê với anh, đặc biệt là diễn xuất và làm phim.

Việc Thanh An xuất hiện cùng cha tại TIFF vì thế được xem như một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trưởng thành của cô. Thay vì xuất hiện với tư cách một "ái nữ" của người nổi tiếng, Thanh An bắt đầu được quan tâm bởi lựa chọn nghề nghiệp và những định hướng riêng.

Theo Sức khỏe & Đời sống, Johnny Trí Nguyễn từng nói anh muốn các con tự quyết định cuộc sống. Khi các con trưởng thành, anh không muốn giữ con ở gần mình mà để các con tự khám phá thế giới, đồng thời sẵn sàng trở thành chỗ dựa khi con cần. Quan điểm ấy phần nào lý giải cuộc sống khá độc lập của hai con gái nam diễn viên. Sau nhiều năm sống xa cha, cả 2 con gái của nam tài tử đều từng bước xây dựng cuộc sống riêng tại Mỹ.

Johnny Trí Nguyễn là diễn viên, võ sư, đạo diễn và nhà làm phim người Việt, nổi tiếng với dòng phim hành động. Anh được khán giả biết đến qua các phim như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Nụ hôn thần chết và Bụi đời Chợ Lớn, gần đây là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Bên cạnh diễn xuất, Johnny Trí Nguyễn còn tham gia chỉ đạo võ thuật, đạo diễn và sản xuất phim. Những năm gần đây, anh sống khá kín tiếng, dành nhiều thời gian cho võ thuật, điện ảnh và các dự án cá nhân.

Minh Hoa (t/h)