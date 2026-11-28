Một bà mẹ 23 tuổi ở California đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc gây ra cái chết cho con gái 5 tuổi của mình do lái xe trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn.

Jennifer Campos, 23 tuổi. Ảnh: NYPost

Emery Hernandez đã thiệt mạng ngay trước nửa đêm ngày 24/11 khi chiếc xe sedan màu trắng do mẹ cô, Jennifer Campos, điều khiển, lao sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện vào xe tải cỡ lớn ở Avenal.

Campos đã bị bắt và giam giữ tại nhà tù Kings County.

Chiếc xe ô tô bị biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Fresno Chronicles

"Cô ấy bị bắt vì tội ngộ sát do lái xe trong tình trạng say xỉn và gây nguy hiểm cho trẻ em; các tội danh khác vẫn đang được điều tra", Quản lý thành phố Avenal, Antony Lopez, nói với ABC30 .

Vụ việc đã gây ra làn sóng đau buồn và phẫn nộ dữ dội, một người dùng Facebook yêu cầu người mẹ phải có trách nhiệm về cái chết của bé gái.

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 33, cách đường West San Joaquin khoảng nửa dặm về phía bắc, khi chiếc xe sedan lấn sang làn đường hướng bắc và va chạm với xe tải, ông Lopez cho biết.

Một người đàn ông 34 tuổi khác cũng có mặt trong xe bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Gia đình của Emery đã nhận được sự ủng hộ lớn thông qua chiến dịch gây quỹ GoFundMe. Số tiền quyên góp đã lên đến gần 11.000 USD, vượt xa mục tiêu gây quỹ ban đầu là 9.000 USD của gia đình.

Ông Lopez cho biết cộng đồng đã đoàn kết lại để giúp đỡ những người đang thương tiếc Emery.