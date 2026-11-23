Sau 5 năm kể từ khi bộ phim Bố già ra mắt, Nguyễn Ngọc Ngân Chi tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Từ cô bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười hồn nhiên, nữ diễn viên sinh năm 2011 giờ đây đã ra dáng thiếu nữ với những đường nét thanh tú, dịu dàng.

Những hình ảnh hiện tại của Ngân Chi khiến nhiều người bất ngờ khi so sánh với thời điểm cô đảm nhận vai Bù Tọt, con gái út của ông Ba Sang do Trấn Thành thủ vai trong phim Bố già (2021).

Từ bé Bù Tọt đáng yêu đến thiếu nữ xinh xắn ở tuổi 15

Ngân Chi bén duyên với nghệ thuật từ năm 4 tuổi và sớm bộc lộ khả năng diễn xuất tự nhiên. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua Bố già, cô bé từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Nắng 3: Lời hứa của cha, Đôi mắt âm dương, Anh thầy ngôi sao và Vu quy đại náo.

Đặc biệt, vai Bù Tọt trong Bố già đã trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ngân Chi. Với lối diễn xuất giàu cảm xúc, cô bé ghi dấu ấn bên cạnh dàn diễn viên trưởng thành và giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22.

Thời điểm ấy, Ngân Chi được yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt tròn trịa cùng nét diễn hồn nhiên. Sau 5 năm, ngoại hình của cô bé đã có nhiều thay đổi.

Ở tuổi 15, Ngân Chi sở hữu gương mặt thanh thoát hơn, vóc dáng cao ráo cùng phong cách ăn mặc nữ tính, phù hợp lứa tuổi. Sự trưởng thành của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả từng theo dõi Bố già không khỏi bất ngờ.

Sự nghiệp diễn xuất của Ngân Chi sau thành công từ phim Trấn Thành

Sau dấu ấn với Bố già, Ngân Chi không dừng lại ở hình ảnh diễn viên nhí đáng yêu mà tiếp tục thử sức với những vai diễn có tính cách khác nhau.

Năm 2022, cô đảm nhận vai Trâm Anh trong bộ phim truyền hình Mẹ ác ma, cha thiên sứ. Nhân vật là cô bé được ông bà nội nuông chiều, có tính cách điệu đà, nhõng nhẽo nhưng vẫn mang những nét đáng yêu của trẻ nhỏ.

Đến năm 2024, Ngân Chi góp mặt trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải, vào vai con gái của hai nhân vật Tư Hậu và Tư Thắm do Quách Ngọc Tuyên và Tín Nguyễn thể hiện.

Qua các dự án, Ngân Chi từng bước cho thấy khả năng thích nghi với những dạng nhân vật khác nhau, từ hình ảnh hồn nhiên, tinh nghịch đến các vai diễn đòi hỏi thể hiện cảm xúc sâu hơn.

Dù sớm tham gia hoạt động nghệ thuật và có kinh nghiệm diễn xuất trong nhiều bộ phim, Ngân Chi vẫn chú trọng việc học tập. Nữ diễn viên trẻ duy trì sự cân bằng giữa lịch học và công việc, đồng thời tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua các dự án phù hợp.

Với những dấu ấn đã tạo dựng từ nhỏ, Ngân Chi được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển khả năng diễn xuất và có thêm nhiều vai diễn đáng nhớ trong thời gian tới.

Diễn viên nhí Ngân Chi gây chú ý với diện mạo xinh xắn, ngày càng trưởng thành ở tuổi 15 - Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Ngân Chi.