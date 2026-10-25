Con gái tai nạn nặng, gia đình vay hơn 300 triệu vẫn không đủ phí điều trị

Tỉnh lại sau hôn mê, cô gái trẻ vẫn chưa nhận ra người thân

Hơn một tháng qua, cô gái Nguyễn Phương Linh (ở xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) đã trải qua bao cuộc cấp cứu, hiện mắt của Linh đã mở. Thế nhưng, điều khiến trái tim người làm cha làm mẹ đau đớn nhất là ánh mắt ấy hoàn toàn vô định. Linh chưa cảm nhận được những điều xung quanh mình.

Mỗi lần nhìn đôi bàn tay con khẽ động đậy, có chút cảm giác, anh Nguyễn Huy Cử (bố Linh) lại rớt nước mắt vì hy vọng sống đối với con được nhen nhóm phần nào.

Nguyễn Phương Linh bị tai nạn giao thông trong tình trạng chấn thương nặng

Anh Cử kể, ngày 14/9, tranh thủ ngày nghỉ, Linh đi xe máy đến nhà bạn ở phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) chơi nhưng không may bị tai nạn bất tỉnh.

Linh được đưa đến Bệnh viện Quân y 109 (Phú Thọ) cấp cứu. Sau đó, Linh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Phương Linh nhập viện với tình trạng chấn thương nặng, điểm Glasgow chỉ còn 9, sưng nề mắt phải và xây xát vùng ngực phải. Linh bị chấn thương sọ não nặng, dập não rải rác, chảy máu dưới nhện, rò động mạch cảnh xoang hang; đồng thời bị chấn thương ngực kín, gãy hai xương sườn dẫn đến xẹp phổi.

Để cứu Linh, các bác sĩ đã mở khí quản, dẫn lưu màng phổi phải, can thiệp nút mạch máu vùng đầu và điều trị hồi sức tích cực bằng các loại thuốc đặc trị.

Sau hơn một tháng điều trị, Linh đã mở mắt và có phản ứng nhẹ ở bàn tay. Tuy nhiên, Linh vẫn chưa nhận biết được những người xung quanh, chưa đáp lại khi bố mẹ gọi hay trò chuyện.

Theo bác sĩ, tình trạng hiện tại của Linh vẫn còn nặng, cần tiếp tục điều trị lâu dài

“Mắt con mở đấy, nhưng bố mẹ gọi khản cả cổ, nắm chặt tay, kể đủ chuyện ở nhà nhưng con vẫn chẳng nói gì. Con nằm im như thế, không một lời đáp lại”, anh Nguyễn Huy Cử (bố của Linh) nghẹn ngào chia sẻ.

Dù đã vượt qua giai đoạn nguy kịch trước mắt, Linh vẫn cần tiếp tục điều trị, trong khi khả năng hồi phục và thời gian điều trị chưa thể xác định.

Theo anh Cử, hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, nhà có 6 người sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng khoán và thu nhập từ công việc làm thuê của hai vợ chồng.

Gần đây, anh Cử làm lái xe cho một công ty ở Đông Anh, thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Vợ anh làm công nhân tại khu công nghiệp Quang Minh, mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Mẹ anh Cử mắc bệnh tâm thần gần 10 năm nay, không còn khả năng lao động, phải uống thuốc điều trị thường xuyên. Ngoài Linh, anh Cử còn 2 con vẫn đang tuổi ăn học.

Thương bố mẹ vất vả, sau khi học hết lớp 12, Linh chủ động nghỉ học, đi làm công nhân thời vụ tại khu công nghiệp Quang Minh để phụ giúp gia đình.

Công việc không ổn định, có thời điểm được trả lương theo tuần, có lúc tính công theo ngày, trung bình mỗi ngày thu nhập của Linh khoảng hơn 200.000 đồng.

“Hiểu nỗi vất vả của bố mẹ nên tiền làm được con đều dành dụm đưa cho vợ chồng tôi để mua thuốc cho bà, đóng học phí cho hai em”, anh Cử kể.

Tuy nhiên, từ khi Linh gặp nạn, gia đình không chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con mà còn phải đối mặt với gánh nặng viện phí vượt quá khả năng chi trả.

Không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị cho Linh trong thời gian qua rất tốn kém

Do làm công việc thời vụ, khi xảy ra tai nạn, Linh không có bảo hiểm y tế. Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội của bệnh viện, do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị của Linh rất cao. Những khoản tiền dành cho can thiệp mạch não, dẫn lưu phổi, thuốc men và hồi sức tích cực khá lớn.

Theo anh Cử, đến nay, gia đình đã đóng 410 triệu đồng viện phí. Phía người liên quan đến vụ tai nạn đã đồng hành, hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng kể từ khi Linh nhập viện. Để có tiền đóng viện phí, hiện gia đình phải vay mượn hơn 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, Linh cần tiếp tục điều trị lâu dài, gia đình còn phải chuẩn bị thêm chi phí điều trị trong thời gian tới.

Địa phương xác nhận hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Phương Linh

Mong muốn sớm đi làm để san sẻ gánh nặng với bố mẹ, giờ đây Linh phải nằm viện trong tình trạng chưa thể nhận biết người thân. Gia đình đã vay mượn nhiều nơi, nhưng trước chặng đường điều trị còn dài và khoản nợ ngày càng lớn, khả năng xoay xở của gia đình Linh gần như cạn kiệt.

Gia đình anh Cử rất mong nhận được sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng để có thêm kinh phí tiếp tục điều trị, tạo cơ hội cho cô gái trẻ hồi phục sức khỏe.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Phương Linh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.288 (em Nguyễn Phương Linh)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Huy Cử (bố của Phương Linh) theo địa chỉ: thôn Văn Lôi, xã Tiến Thắng, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0966258183.

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