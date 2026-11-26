Mới đây, Mai Thảo Linh (biệt danh Lọ Lem) đăng tải loạt ảnh trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Los Angeles”. Ngay sau khi xuất hiện, những hình ảnh mới của con gái Quyền Linh nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Địa điểm được Lọ Lem lựa chọn check-in là Lake Hollywood Park, công viên nổi tiếng tại Los Angeles, nơi du khách có thể ngắm nhìn biểu tượng chữ HOLLYWOOD trên sườn đồi. Trong khung cảnh ngập nắng, con gái Quyền Linh thoải mái tạo dáng, tận hưởng không khí ngoài trời và lưu lại nhiều khoảnh khắc đời thường.

Con gái lớn của MC Quyền Linh chia sẻ loạt hình ảnh mới tại Los Angeles (Mỹ).

Lọ Lem lựa chọn trang phục khá đơn giản với áo thun dài tay kẻ sọc ngang màu hồng phấn, thiết kế trễ vai nhẹ nhàng, kết hợp quần short trắng cạp cao. Cô còn sử dụng chiếc túi đeo chéo màu hồng đồng điệu và cầm theo một ly nước khi dạo phố.

Không cần trang phục cầu kỳ, con gái Quyền Linh vẫn nổi bật nhờ mái tóc dài uốn xoăn tự nhiên, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Trong một số khung hình, cô khoe góc nghiêng cùng đôi mắt to tròn. Ở những bức ảnh toàn thân, vóc dáng cao ráo và phong cách thời trang nữ tính của Lọ Lem cũng nhận được nhiều lời khen.

Đây không phải lần đầu tiên Lọ Lem thu hút sự quan tâm nhờ những hình ảnh đời thường. Sinh năm 2006, cô là con gái đầu lòng của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lọ Lem đã được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao khoảng 1,73 m cùng phong thái nhẹ nhàng.

Bên cạnh nhan sắc, con gái Quyền Linh còn nhận được sự quan tâm về hành trình học tập và định hướng tương lai. Cô từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (Anh), nhưng sau đó lựa chọn theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT ở Việt Nam để gần gũi gia đình. Ngoài việc học, Lọ Lem còn tham gia các hoạt động sáng tạo nội dung, chụp ảnh và hợp tác quảng bá thương hiệu.

Quyền Linh và con gái.

Trong những chia sẻ trước đây, Quyền Linh từng cho biết con gái có ý thức tự lập, bắt đầu kiếm tiền từ sớm và chủ động chi trả một số khoản sinh hoạt, học tập cá nhân. Nam MC cũng tôn trọng lựa chọn riêng, mong muốn các con được phát triển theo sở thích và khả năng của mình.

Gia đình Quyền Linh vốn nhận được nhiều thiện cảm nhờ hình ảnh gần gũi. Nam nghệ sĩ kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo năm 2005, có hai con gái là Mai Thảo Linh (Lọ Lem) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). Dù hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Quyền Linh và bà xã luôn chú trọng việc nuôi dạy con theo hướng tự lập, biết chia sẻ và có trách nhiệm với bản thân.

Không chỉ được biết đến với vai trò MC, Quyền Linh còn có sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý. Trong thập niên 1990, anh ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu và Giao thời. Đặc biệt, vai Huy trong Đồng tiền xương máu giúp tên tuổi Quyền Linh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thời gian tập trung cho công việc dẫn chương trình, nam nghệ sĩ trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Hai Muối vào năm 2024, đánh dấu lần tái xuất điện ảnh sau khoảng 20 năm. Bên cạnh diễn xuất, Quyền Linh còn gắn bó với các chương trình truyền hình và hoạt động cộng đồng.

Ở thời điểm hiện tại, Quyền Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Những hình ảnh mới của Lọ Lem tại Los Angeles tiếp tục cho thấy cuộc sống năng động của con gái nam MC, đồng thời nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.