Con gái Quang Tuấn là 'fan cứng' của Quân A.P, Trấn Thành khen quá dễ thương

Tối 30/10, sau khi tập 14 Running Man Vietnam 2026 lên sóng, hiệu ứng truyền thông lập tức bùng nổ với màn công khai "nửa kia" của thành viên Quân A.P. Khoảnh khắc giọng ca 3 Phải 6 Dừng đưa "nương tử" ra mắt Gia tộc R hay khi một hôn lễ ấm cúng ngoài kịch bản dành Quân A.P và Lê Khanh diễn ra khiến khán giả vừa vui mừng vừa xúc động.

Gắn bó cùng nhau suốt 14 năm, từ thời đi học đến lúc dắt tay nhau lên lễ đường, cô dâu - chú rể mới của gia đình Running Man Vietnam nhận nhiều lời khen vì ngoại hình "xứng đôi vừa lứa" và có chung tần số hài hước, đáng yêu. Khi có vợ cùng tham gia vào các thử thách, Quân A.P khiến các anh em khó hiểu vì liên tục ra sức thể hiện. Đáp lại, Lê Khanh lại nhiệt tình tung hứng cùng chú rể, "rải đường" ngọt lịm.

Sau màn công khai "đánh dấu chủ quyền" với bạn gái ngay trên sóng truyền hình, netizen được phen "tan chảy" khi một số đoạn clip tương tác đáng yêu giữa Quân A.P và con gái của Quang Tuấn viral trở lại.

Tại sự kiện giao lưu giữa các thành viên Gia tộc R và Runnie (FC của chương trình) tổ chức vào đầu tháng 8/2026, Quang Tuấn và bà xã từng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con gái - bé Gạo ôm hôn Quân A.P nhận về hàng triệu lượt xem. Hành động bất ngờ của nhóc tì đã khiến chú Quân "đứng hình 5 giây" còn ba Tuấn thì nở nụ cười hạnh phúc khi con gái "đu idol" thành công.

Quân A.P tạo thiện cảm nhờ tính cách hài hước, hòa tan với khán giả ở mọi độ tuổi.

Trên trang cá nhân, Linh Phi - vợ Quang Tuấn cho rằng con gái là fan girl nhí thành công nhất Running Man Vietnam. "Công chúa" Quang Tuấn tiết lộ Gạo là một "fan cứng" của Quân A.P, nằm lòng nhất cử nhất động của nam ca sĩ. Cô bé từng khóc hết nước mắt khi nghe ba hù dọa "gặp chú Quân ở đâu ba xé bảng tên ở đó".

Quân A.P là "bía" của con gái Quang Tuấn. Nguồn clip: @odayhongsaobymznews

Qua sự thể hiện của Tám Quân trong suốt mùa 3 cho đến những tập vừa qua của mùa 4, dàn cast và khán giả cùng cho rằng sức hút của "em út" đến từ chất giọng Hà Nội nghiêm túc và cách nhấn nhá kèm theo điệu bộ "nũng nịu". Dù tần suất "quăng miếng" chưa dày nhưng mỗi lần Thu Cúc (biệt danh của Quân A.P) cất tiếng nói đều khiến Hai Thành, Sáu Tút, Tám Trung cười ná thở.

Quang Trung từng nhận xét Quân A.P có giọng nói dễ thương, coi chưa thấy mắc cười nhưng nghe là đã cười trước. Trấn Thành cũng dành nhiều lời khen: "Quân Bê Phở dễ thương khủng khiếp, nó làm cái gì cũng thấy đáng yêu hết tại vì nó chân thật quá, mà nó chơi nó không có cọc".

Quân A.P để lại một bộ sưu tập từ vựng viral như "ùi uôi", "anh này", "ran đum", "ôi giời ơi", "hông phải",... Nguồn clip: @meomeoo.aza

Nguồn clip: @meomeoo.aza