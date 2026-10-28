Con gái ông Bùi Thành Nhơn sắp mua 30 triệu cổ phiếu Novaland

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố loạt thông báo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan.

Cụ thể, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 2/11 đến 13/11.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, bà Quỳnh dự kiến chi khoảng 315 tỷ đồng cho giao dịch này. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu NVL do bà nắm giữ sẽ tăng từ 8,3 triệu đơn vị lên 38,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,346% lên 1,594% vốn điều lệ.

Giao dịch cổ phiếu NVL (Ảnh: VNDStock).

Trước đó, ngày 20/10, Diamond Properties, cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu NVL. Nếu giao dịch hoàn tất, tổ chức này dự kiến nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 185,44 triệu đơn vị, tương ứng 7,715% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, một số thành viên Ban điều hành Novaland đăng ký bán cổ phiếu vì lý do cá nhân. Trong đó, ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc, đăng ký bán hơn 10,63 triệu cổ phiếu; bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Trần Duy Nam, cùng là Phó Tổng giám đốc, mỗi người đăng ký bán khoảng 7,58 triệu cổ phiếu.

Hiện, NVL giao dịch ở mức 10.450 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 14% so với đỉnh mới thiết lập hồi đầu tháng 5. Năm 2021, cổ phiếu này từng đạt mức giá 120.000 đồng/cổ phiếu.

Từ năm 2022, Novaland gặp khó khăn khi thị trường bất động sản biến động cùng áp lực nợ vay cao. Dù một số dự án được gỡ vướng và lợi nhuận bắt đầu dương trở lại, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực thanh khoản.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu thuần hợp nhất quý 3 ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Novaland ước đạt hơn 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm.