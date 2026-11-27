Tối 26/11 tại Hà Nội, live concert Lời những yêu thương của NSƯT Việt Hoàn đã đưa khán giả bước vào hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những ca khúc về gia đình, quê hương, tình bạn và tình yêu nghệ thuật được kết nối bằng những câu chuyện chân thành của người nghệ sĩ. Sau hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, Việt Hoàn không chỉ mang đến những giai điệu đã làm nên tên tuổi mà còn hé lộ những góc mới mẻ trong tâm hồn, những niềm đam mê ít có dịp được chia sẻ với công chúng.

Việt Hoàn cho biết đây là đêm nhạc cá nhân cuối cùng trong sự nghiệp 40 năm ca hát của anh.

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và Giám đốc Âm nhạc Lưu Hà An - Huyền Trung, sân khấu được thiết kế tối giản như một triển lãm tranh kết hợp cùng không gian thiên nhiên mộc mạc, tái hiện trọn vẹn cuốn hồi ký bằng âm nhạc về cuộc đời nam nghệ sĩ.

Đêm nhạc mở đầu với chương I Mẹ, cha - Tình quê yêu dấu, đưa khán giả đi từ tình cảm gia đình thiêng liêng qua bản mashup Mẹ - Cha và con gái (Việt Hoàn song ca cùng con gái Việt Thi) đến tình yêu quê hương tha thiết. Nam nghệ sĩ xúc động kể lại những kỷ niệm gắn bó với 3 miền đất cuộc đời mình là Thái Bình, Hải Phòng và Hà Nội, trước khi hòa giọng cùng Anh Thơ, NSƯT Đăng Dương và Trọng Tấn trong các ca khúc Anh hãy về quê em, Thành phố hoa phượng đỏ và Hà Nội thái hòa.

Việt Thi song ca cùng bố. Cả hai ôm nhau khóc vì xúc động.

Sang chương II Trường đời - Chắp cánh lời ca, Việt Hoàn dành trọn sự tri ân cho những người đã dìu dắt và đồng hành cùng anh. Khoảnh khắc giọng hát cùng hình ảnh cố NSND Lê Dung xuất hiện trên màn hình trong ca khúc Bài ca hy vọng đã khiến cả khán phòng lắng đọng. Bên cạnh đó, màn tái hợp của tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn qua nhạc phẩm Ba quê (Lưu Hà An) đã khẳng định tình bạn nghệ thuật bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.

Chia sẻ trên sân khấu, Trọng Tấn bày tỏ sự nể phục trước phong độ tuổi 60 của đàn anh và kỳ vọng thế hệ con cái của cả 3 sẽ tiếp nối truyền thống nghệ thuật này.

Việt Hoàn song ca cùng Anh Thơ.

Một điểm nhấn giàu cảm xúc khác của đêm diễn là sự xuất hiện của Việt Thi với ca khúc Tạm biệt chim én - tác phẩm từng giúp NSƯT Việt Hoàn giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát hay Thái Bình năm 1985. Cô tự hào chia sẻ bố chính là thần tượng đầu tiên của mình và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với Việt Hoàn. Đêm nhạc tiếp tục mang đến những không gian âm nhạc tinh tế qua màn kết hợp của Việt Hoàn cùng nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền trong Thu muộn, hay các màn trình diễn cùng NSƯT Lan Anh và Ngọc Nguyễn.

Tam ca nhạc đỏ: Trọng Tấn - Việt Hoàn - Đăng Dương.

Nếu 2 chương đầu đậm chất tự sự, chương III Mãi mãi những đam mê lại hé lộ một diện mạo trẻ trung, lãng tử của Việt Hoàn với âm nhạc thính phòng cổ điển và quốc tế. Nam nghệ sĩ chinh phục khán giả qua trích đoạn kịch Romeo and Juliet cùng các tình khúc bất hủ như Bésame Mucho, Triệu đóa hồng và khép lại bằng Tình anh. Giọng hát nội lực cùng nguồn năng lượng dồi dào ở tuổi lục tuần của anh liên tục nhận được những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt.

Tiếng violin réo rắt của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền.

Chương IV Yêu thương truyền tải thông điệp cốt lõi về sự sẻ chia và trân trọng cuộc sống qua loạt ca khúc Ngọn lửa trái tim, Khúc thụy du, Ba kể con nghe và Nếu một mai tôi bay lên trời.

Đặc biệt, Nếu một mai tôi bay lên trời của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, qua phần thể hiện của Việt Hoàn, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn. Ca khúc gợi mở những suy ngẫm về sự sống, tính hữu hạn của thời gian và cách mỗi người trao gửi yêu thương khi còn có thể.

Đêm diễn khép lại hào sảng với bản hòa ca Đường chúng ta đi cùng khoảnh khắc mừng sinh nhật ấm áp dành cho nam nghệ sĩ. Lời những yêu thương không chỉ khẳng định sức bền bỉ của giọng ca 60 tuổi mà còn là lời tri ân đẹp đẽ mà NSƯT Việt Hoàn gửi tới gia đình, đồng nghiệp và khán giả đã đồng hành cùng anh suốt chặng đường nghệ thuật.

Việt Hoàn - Đăng Dương - Trọng Tấn hát ca khúc "Ba quê"

Ảnh, video: Bình Quách